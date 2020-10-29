Koronavirüse yakalanan Cemal Enginyurt isyan etti: Ne kininiz varmış be?

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ankara’da tedavi altında olan Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise adeta isyan etti.

Kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunmayanlara tepki gösteren Enginyurt şu ifadelere yer verdi;

"Eşim,oğlum,danışmanım ve şahsım Covid-19 sebebiyle tedaviye alındık.

Takdir Yüce Allah'ın.

Lakin bir geçmiş olsunu çok görenleri Allah'a havale ediyorum

Ne kininiz varmış be?

Hakkım varsa helal ettim,sizin hakkınız varsa helal ederseniz insan değilsiniz.

Gün ola,harman ola."





