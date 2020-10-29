HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Koronavirüse yakalanan Cemal Enginyurt isyan etti: Ne kininiz varmış be?

Koronavirüse yakalanan Cemal Enginyurt isyan etti: Ne kininiz varmış be?

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta isyan etti.

Koronavirüse yakalanan Cemal Enginyurt isyan etti: Ne kininiz varmış be?

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ankara’da tedavi altında olan Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise adeta isyan etti.

Kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunmayanlara tepki gösteren Enginyurt şu ifadelere yer verdi;

"Eşim,oğlum,danışmanım ve şahsım Covid-19 sebebiyle tedaviye alındık.
Takdir Yüce Allah'ın.
Lakin bir geçmiş olsunu çok görenleri Allah'a havale ediyorum
Ne kininiz varmış be?
Hakkım varsa helal ettim,sizin hakkınız varsa helal ederseniz insan değilsiniz.
Gün ola,harman ola."

cemal engınyuer

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
Kılıçdaroğlu'nun Emine Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattıKılıçdaroğlu'nun Emine Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı
Market arabasını tutarken dikkat!Market arabasını tutarken dikkat!
En Çok Okunan Haberler
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
Çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
Olay aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Olay aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Polat Alemdar EDHO'ya mı katılıyor?
Polat Alemdar EDHO'ya mı katılıyor?
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'nun Emine Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı
Kılıçdaroğlu'nun Emine Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı
Açıklamaları deprem etkisi yaratmıştı! Ümit Özdağ ile ilgili flaş gelişme
Açıklamaları deprem etkisi yaratmıştı! Ümit Özdağ ile ilgili flaş gelişme
HDP'den Hatay'daki patlamayla ilgili açıklama: En sert şekilde kınıyoruz
HDP'den Hatay'daki patlamayla ilgili açıklama
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.