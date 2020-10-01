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Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat’ın eşi Özlem Kapurtu gözyaşlarıyla anlattı!

01.10.2020 17:20 | Son Güncelleme:
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Çılgın Sedat lakabıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu ve eşi Özlem Kapurtu koronavirüse yakalandı. 14 yaşında Siraç isminde engelli bir çocukları bulunan çift zor günler geçiriyor. Yaşadıkları zor durumu Çılgın Sedat’ın eşi Özlem Kapurtu gözyaşları içinde canlı yayına bağlanarak anlattı.

Survivor programına katıldıktan sonra popülerliğini arttıran Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu kronavirüse yakalandığını açıkladı. 2005 yılında dünya evine giren ve mutlu evlilikleriyle dikkatleri üzerine çeken çift koronavirüs testlerinin pozitif çıktığnı söyledi. Lerzan Mutlu’nun Uçankuş TV’de yayınlanan “Lerzan’la Çok Mutlu” programına görüntülü bağlanan anne gözyaşları içerisinde engelli oğlu Siraç için endişelerini dile getirdi.

‘OĞLUMA KİM BAKACAK?’

siraç

Evliliklerinden Siraç ve Yağız ismini verdikleri iki oğulları bulunan Çılgın Sedat ve eşi hasta oldukları dönemde engelli çocuklarının bakımı için korkularını vurguladı. 14 yaşındaki engelli oğlu Siraç’ın koronavirüs testinin negatif çıktığını söyleyen acılı anne, “Biraz nefes almakta zorlanıyorum. Bu karantina döneminde negatif olduğundan onun bakıma ihtiyacı var. Kim bakacak, nasıl bakacağız? Onun yemek yemesi gerekiyor. Birisi bana şunu söylesin, inanıyorum ki benim gibi bir sürü engelli annesi var ve çaresiz. Biz çocuğumuzu nereye bırakacağız? Bakın ilaçlarını ve yemeğini elimizle veriyoruz. Onun günlük bakıma ihtiyacı var ve kimseyi tanımıyor” dedi.

çılgın sedat

Oğlunu virüsten korumak için ayrı odalarda karantina yaptıklarını ifade eden Özlem Kapurtu, “Hastalığın kuluçka süresi var ben de bu süreçte yaptırdığımda negatifti ama sonra pozitif oldu. Ben bu süreçte çocuğumu kime bırakacağım? Çocuğumu tanımayan biri ona bakamaz. Ben şu şartlarda zor nefes alıyorken hasta çocuğum ne yapar? Engelli bireyler için bir şey yapılmıyor. Siraç bizimle kalıyor. Benim imkanım olduğu için odalara dağıldık ama diğer aileler için çok zor” diye konuştu.

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