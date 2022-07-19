Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir negatife döndü

Koronavirüs vakaları yeniden yükselmeye başladı. Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Demet Özdemir olmuştu. Geçtiğimiz hafta test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan ve hastalığı ağır atlattığını belirten Özdemir'den haber var.

KORONAVİRÜSÜ ATLATTI

Karantinası biten ve iyileşen 30 yaşındaki oyuncu, önceki gün yeniden test yaptırdı ve sonucunun negatif olduğunu öğrendi.



