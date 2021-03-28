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Koronavirüse yakalanan Ece Gürsel: Baş ağrım geçmiyor!

28.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadelesinde dördüncü günü geride bırakan 38 yaşındaki model Ece Gürsel, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Koronavirüse yakalanan Ece Gürsel: Baş ağrım geçmiyor!

Motivasyon olması için bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ece Gürsel, "Nefes alırken göğüs ağrısı ve haliyle derin nefes alamama. Almaya çalıştığınızda da, mide bulantısı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Ece Gürsel'in açıklaması şöyle:
"Evet, özellikle böyle bir fotoğrafın altına, motivasyon olması amacıyla bu yazıyı yazmak istedim. Geçen gün de hikayemden paylaştığım gibi, Covid-19’dan bir yıl kaçabildim ve sonunda avlandım... Mücadelemde dördüncü günümdeyim. Hep, 'nasıl anladın?' soruları var. Kesinlikle kişinin bağışıklığına göre değişiklik gösteren bir virüs. Sporcu olmam, kendime çok iyi bakmış olmam, alkol ve sigara kullanmamam avantaj oldu tabi, semptomları hafifletmek açısından...

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Öncelikle; teşhis konmadan üç gün önce vücut kırgınlığı başladı. Sanki grip olacakmışım gibi bir hissiyat. Ki mevsim geçişlerinde hep grip olduğum için 'yine oluyorum' dedim. Hemen vitamin ve soğuk algınlığı ilaçlarıma yüklendim. Alerjim de olduğu için, alerji ilaçlarıma da ekstra yüklendim tabi, burun akıntısını önlemek için... Pazar akşamı ateşimin bir anda inanılmaz yükselişi, nefes almakta zorlanmam ile sabahı ağrılardan zor etmem, Pazartesi teste koşmam ve pozitif. Sonrasında ise, her gün ayrı bir semptom ile karşılaşıyorsunuz...

'ÇOK FAZLA EKLEM AĞRISI'

Çok fazla eklem ağrısı, inanılmaz bir baş ağrısı, ilaçla falan da geçmiyor, nefes alırken göğüs ağrısı ve haliyle derin nefes alamama. Almaya çalıştığınızda da, mide bulantısı yapması vs vs. Şu anda bunlarla mücadele halindeyim... İlaçlar işe yarıyor mu sorusu da çok geliyor. Tabi ki yarıyor. İlerlemesini ve ciğere inmesini önlüyor ki bana henüz doktorum akciğer filmi çektirtmedi. İlaçlar bittiğinde şayet nefes darlığım devam ederse film çekecek ve ona göre farklı bir ilaç tedavisi uygulanacakmış. 'Umarım ciğerime hasar vermemiştir' diyelim. İnşallah da gerek kalmaz... Pandemi sürecinde ne kadar titiz olduğumu yakın çevrem bilir. Zaten yapı olarak da ekstra pimpirikli bir insandım. Eve gelip her şeyi dezenfekte eden, sürekli etrafı, kendimi kolonyalayan biriydim. Eğer bu illet, bana geldiyse, bence herkes ekstra dikkat etsin. Şakası yok. Süreç çok ama çok zorlu... Tez vakitte herkese ve kendime de şifa dilerim. Geçecek bu günler inşallah. Güzel günler bizi bekler. Ayrıca arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Eksik olmayın."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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