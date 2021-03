Koronavirüse yakalanan Ece Gürsel: Baş ağrım geçmiyor!

Öncelikle; teşhis konmadan üç gün önce vücut kırgınlığı başladı. Sanki grip olacakmışım gibi bir hissiyat. Ki mevsim geçişlerinde hep grip olduğum için 'yine oluyorum' dedim. Hemen vitamin ve soğuk algınlığı ilaçlarıma yüklendim. Alerjim de olduğu için, alerji ilaçlarıma da ekstra yüklendim tabi, burun akıntısını önlemek için... Pazar akşamı ateşimin bir anda inanılmaz yükselişi, nefes almakta zorlanmam ile sabahı ağrılardan zor etmem, Pazartesi teste koşmam ve pozitif. Sonrasında ise, her gün ayrı bir semptom ile karşılaşıyorsunuz...

'ÇOK FAZLA EKLEM AĞRISI'

Çok fazla eklem ağrısı, inanılmaz bir baş ağrısı, ilaçla falan da geçmiyor, nefes alırken göğüs ağrısı ve haliyle derin nefes alamama. Almaya çalıştığınızda da, mide bulantısı yapması vs vs. Şu anda bunlarla mücadele halindeyim... İlaçlar işe yarıyor mu sorusu da çok geliyor. Tabi ki yarıyor. İlerlemesini ve ciğere inmesini önlüyor ki bana henüz doktorum akciğer filmi çektirtmedi. İlaçlar bittiğinde şayet nefes darlığım devam ederse film çekecek ve ona göre farklı bir ilaç tedavisi uygulanacakmış. 'Umarım ciğerime hasar vermemiştir' diyelim. İnşallah da gerek kalmaz... Pandemi sürecinde ne kadar titiz olduğumu yakın çevrem bilir. Zaten yapı olarak da ekstra pimpirikli bir insandım. Eve gelip her şeyi dezenfekte eden, sürekli etrafı, kendimi kolonyalayan biriydim. Eğer bu illet, bana geldiyse, bence herkes ekstra dikkat etsin. Şakası yok. Süreç çok ama çok zorlu... Tez vakitte herkese ve kendime de şifa dilerim. Geçecek bu günler inşallah. Güzel günler bizi bekler. Ayrıca arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Eksik olmayın."