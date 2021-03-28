Koronavirüse yakalanan Ece Gürsel: Baş ağrım geçmiyor!

Motivasyon olması için bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ece Gürsel, "Nefes alırken göğüs ağrısı ve haliyle derin nefes alamama. Almaya çalıştığınızda da, mide bulantısı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Ece Gürsel'in açıklaması şöyle:

"Evet, özellikle böyle bir fotoğrafın altına, motivasyon olması amacıyla bu yazıyı yazmak istedim. Geçen gün de hikayemden paylaştığım gibi, Covid-19’dan bir yıl kaçabildim ve sonunda avlandım... Mücadelemde dördüncü günümdeyim. Hep, 'nasıl anladın?' soruları var. Kesinlikle kişinin bağışıklığına göre değişiklik gösteren bir virüs. Sporcu olmam, kendime çok iyi bakmış olmam, alkol ve sigara kullanmamam avantaj oldu tabi, semptomları hafifletmek açısından...

Öncelikle; teşhis konmadan üç gün önce vücut kırgınlığı başladı. Sanki grip olacakmışım gibi bir hissiyat. Ki mevsim geçişlerinde hep grip olduğum için 'yine oluyorum' dedim. Hemen vitamin ve soğuk algınlığı ilaçlarıma yüklendim. Alerjim de olduğu için, alerji ilaçlarıma da ekstra yüklendim tabi, burun akıntısını önlemek için... Pazar akşamı ateşimin bir anda inanılmaz yükselişi, nefes almakta zorlanmam ile sabahı ağrılardan zor etmem, Pazartesi teste koşmam ve pozitif. Sonrasında ise, her gün ayrı bir semptom ile karşılaşıyorsunuz...