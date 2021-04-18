Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri: İnsana ağrıdan ağlama geliyor

Gonca Vuslateri de koronavirüse yakalanan oyuncular kervanına katıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vuslateri "Sonuç: pozitif. Herkes kendine dikkat etsin. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin. Amin. Korkeyrum" notuyla koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

"İNSANIN CİĞERİNDE HALAY ÇEKİYORLAR"

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri tedavisine evinde devam ediyor. 34 yaşındaki yeni paylaşımında ise takipçilerini uyararak "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. Kimseyi dinlemedik etmedik diyemem. Maskeler, eldivenler gezdik. İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar. Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer-o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.





