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Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri: İnsana ağrıdan ağlama geliyor

18.04.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. Lütfen kendinizi koruyun" dedi.

Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri: İnsana ağrıdan ağlama geliyor

Gonca Vuslateri de koronavirüse yakalanan oyuncular kervanına katıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vuslateri "Sonuç: pozitif. Herkes kendine dikkat etsin. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin. Amin. Korkeyrum" notuyla koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

"İNSANIN CİĞERİNDE HALAY ÇEKİYORLAR"

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri tedavisine evinde devam ediyor. 34 yaşındaki yeni paylaşımında ise takipçilerini uyararak "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. Kimseyi dinlemedik etmedik diyemem. Maskeler, eldivenler gezdik. İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar. Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer-o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Gonca Vuslateri
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