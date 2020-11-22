Koronavirüse yakalanan İrem Derici’den yeni haber!

Yaptığı sert ve dobra açıklamalarla adından söz ettirmeyi başaran İrem Derici, iki şarkılık ‘Senin Hastan’ isimli single çalışmasını geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüştü. Brezilyalı model Diogo Fedrizzi ile cesur pozlar verdiği klibiyle gündeme gelen ünlü sanatçı koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla zor günler yaşamıştı. Tat ve koku almadığı için apar topar hastaneye giden Derici, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Tedavisi evde devam eden Derici, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu ve koronavirüsü yendiğini ifade etti.

‘ŞÜKÜR’

Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Derici sosyal medya hesabından koronavirüs testinin sonucunu paylaştı. Tedavinin sonrasında test sonucu negatif çıkan Derici paylaşımına, “Şükür” notunu ekledi.

