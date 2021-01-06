Koronavirüse yakalanan maske karşıtı adamdan ürperten uyarı

Facebook hesabından bir video paylaşan Chuck, geçmişte koronavirüse inanmadığını ve bu nedenle maske gibi koruyucu ekipman kullanmanın gereksiz olduğunu düşündüğünü söyledi.

"MASKE TAKMADIM AMA TAKMALIYDIM"

Videoda Chuck “Maske takmadım, takmalıydım ama takmadım. Bunun sadece bir grip olduğunu, konunun yalnızca politik olduğunu düşündüm. Benimki gibi bir son istemezsiniz. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Eğer daha kötüye gidersem entübe edilebilirim” dedi.

Video mesajında nefes almakta zorlandığı açıkça görülen Chuck Stacey, insanları doktor ve sağlık profesyonellerini dinlemeleri ve evde kalmaları konusunda uyardı. Dışarı çıkmak isteyen herkesin ise maske takması gerektiğini hatırlattı ve “Sadece maske takmak virüs alma olasılığınızı %5’e düşürüyor. Sevdikleriniz ve çocuklarınız için maske takın” dedi.

MASKE TAKANLARA SALDIRMIŞTI

New Corp’un haberine göre Chuck Stacey Amerika’daki birçok insan gibi sağlık uzmanlarının yaptığı açıklamalara inanmayı reddediyor. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Stacey, Facebook sayfasından paylaştığı bir gönderi ile maske takanlara saldırmış ve “Çalışanların maske takmaya zorlandığını söylemek zorundayım. Bu durum, aşırı tepkinin başka bir örneği. Lütfen durun, böylece çalışanlar için üzülmeden yemeğimizin keyfini çıkarabiliriz” demişti.

Kaynak: LadBible

Link: https://www.ladbible.com/news/latest-anti-masker-issues-chilling-warning-after-getting-coronavirus-20210106



