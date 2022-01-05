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  4. Koronavirüse yakalanan şarkıcı Merve Özbey: Çift aşılı olmama rağmen ağır geçiyor

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Merve Özbey: Çift aşılı olmama rağmen ağır geçiyor

05.01.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Merve Özbey koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren Özbey, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda hastalığı ağır geçirdiğini söyledi. Son olarak yılbaşı akşamı sahne alan Merve Özbey, "Çift aşı olmama rağmen kimisi çok hafif belirtilerle atlatıyor ama benimki biraz ağır" dedi. Kızı Elif'den uzak kalmak zorunda olduğunu söyleyen Özbey, "İşin en can sıkıcı tarafı Elif'le hiç temas halinde olmamam. Emzirmediğim için Elif pozitif sayılmıyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak yılbaşı akşamı Sapanca'da lüks bir otelde sahne alan Merve Özbey, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 2020 yılında Kenan Koçak ile evlenen ve geçtiğimiz sene Elif Özüm adını verdiği kızını kucağına şarkıcı Özbey, yayınladığı bir video ile sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Halsizlik ve eklem ağrılarının olduğunu söyleyen Özbey, "Sabah kalkınca kendimi daha kötü hissediyorum. Çok dikkatli olun, çok fazla vaka var. Ben çift aşı olmama rağmen kimisi çok hafif belirtilerle atlatıyor ama benimki biraz ağır" dedi

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KONSERLERİ İPTAL OLDU

Evinde karantina altında olan Özbey, "Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptırdığım koronavirüs testim pozitif. Sizlerle bir süre uzak kalacağız ama 10 gün sonra test sonucum negatife döner dönmez yeniden buluşacağız. Bu süreçte önceden planlanan 7 Ocak ve 8 Ocak sahnelerimizi yakın zamanda açıklayacağımız ileri bir tarihe erteledik. Hepinize tedbirli ve sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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"HALSİZLİĞİM VE EKLEM AĞRILARIM ÇOK FAZLA"

Gelen geçmiş olsun mesajları ve aramalarına geri dönüş yapamayan şarkıcı, Instagram hesabından bir video yayınlayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özbey, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Benimki biraz ağır seyrediyor. Halsizliğim ve eklem ağrılarım çok fazla. Sabah kalkınca kendimi daha kötü hissediyorum. İşin en can sıkıcı tarafı Elif'le hiç temas halinde olmamam. Emzirmediğim için Elif pozitif sayılmıyor. Çok dikkatli olun. Çift aşılı olmama rağmen benimki biraz ağır geçiyor. İnşallah çok daha iyi günlerde buluşacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Özbey koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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