Koronavirüse yakalanan Sarp Apak duyurdu! Kaderimin Oyunu bu hafta yayınlanmayacak

Daha önce 'Avrupa Yakası', 'Jet Sosyete', 'Yalan Dünya', 'Kavak Yelleri' gibi dizilerde rol alan Sarp Apak son olarak Kaderimin Oyunu dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor. Dizide Mahir karakterine hayat veren oyuncu Sarp Apak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını Instagram'dan duyurdu.

"ALDIĞIM TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN BULAŞTI"

Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, hastalığı aşı sayesinde rahat geçirdiğini söyledi. Apak paylaştığı videoda ise " "Maalesef şu son dalgada ben de covid oldum, pozitifim. Karantina sürecindeyim. Tüm karantina sürecinde olan ya da sağlık sorunu yaşayan herkese de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aldığımız bütün önlemlere rağmen maalesef bulaştı. Çok kolay ve hızlı bulaşıyor. Lütfen dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

"KADERİMİN OYUNU BU HAFTA YOK"

Apak başrolünde oynadığı Kaderimin Oyunu dizisinin ise bu hafta yayınlanmayacağını da sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu, "Bu hafta yayınımız olmayacak. Kendi adıma ve ekibimin adına sizlerden özür diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere" dedi. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Kaderimin Oyunu dizisinde Sarp Apak'la birlikte Öykü Karayel, Akın Akınözü, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu ve Müfit Kayacan başrollerde oynuyor.





