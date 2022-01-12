MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Koronavirüse yakalanan Sarp Apak duyurdu! Kaderimin Oyunu bu hafta yayınlanmayacak

Koronavirüse yakalanan Sarp Apak duyurdu! Kaderimin Oyunu bu hafta yayınlanmayacak

12.01.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinde Mahir karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sarp Apak, koronavirüse yakalandı. Instagram'dan açıklama yapan Apak, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen bulaştı" dedi. Sarp Apak, Kaderimin Oyunu dizisinin de bu hafta yayınlanmayacağını duyurarak "Ekibim ve kendi adıma sizlerden özür diliyorum" dedi.

Daha önce 'Avrupa Yakası', 'Jet Sosyete', 'Yalan Dünya', 'Kavak Yelleri' gibi dizilerde rol alan Sarp Apak son olarak Kaderimin Oyunu dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor. Dizide Mahir karakterine hayat veren oyuncu Sarp Apak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını Instagram'dan duyurdu.

"ALDIĞIM TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN BULAŞTI"

Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, hastalığı aşı sayesinde rahat geçirdiğini söyledi. Apak paylaştığı videoda ise " "Maalesef şu son dalgada ben de covid oldum, pozitifim. Karantina sürecindeyim. Tüm karantina sürecinde olan ya da sağlık sorunu yaşayan herkese de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aldığımız bütün önlemlere rağmen maalesef bulaştı. Çok kolay ve hızlı bulaşıyor. Lütfen dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

sarp apak1

"KADERİMİN OYUNU BU HAFTA YOK"

Apak başrolünde oynadığı Kaderimin Oyunu dizisinin ise bu hafta yayınlanmayacağını da sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu, "Bu hafta yayınımız olmayacak. Kendi adıma ve ekibimin adına sizlerden özür diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere" dedi. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Kaderimin Oyunu dizisinde Sarp Apak'la birlikte Öykü Karayel, Akın Akınözü, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu ve Müfit Kayacan başrollerde oynuyor.

kaderimin oyunu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıraç'tan dikkat çeken açıklama! "Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor"Kıraç'tan dikkat çeken açıklama! "Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor"
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Yargı'da büyük sürpriz! Ilgaz herkesi şaşırtacakYargı'da büyük sürpriz! Ilgaz herkesi şaşırtacak
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sarp Apak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Fotoğrafları servis eden gazeteciden çarpıcı açıklama

Fotoğrafları servis eden gazeteciden çarpıcı açıklama

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Maaşlara yeni zam sinyali!

Maaşlara yeni zam sinyali!

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Tuhaf bir şeyler oldu, birden canavarlaştı

Tuhaf bir şeyler oldu, birden canavarlaştı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni belli oldu! Gündem olmuştu...

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni belli oldu! Gündem olmuştu...

Ağaç maskesi bakın kim çıktı! "Annem kolbastı oynayan ağaç"

Ağaç maskesi bakın kim çıktı! "Annem kolbastı oynayan ağaç"

Silikonlarını yeniletmişti! "Serdar abim görmesin" yorumları yağdı

Silikonlarını yeniletmişti! "Serdar abim görmesin" yorumları yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.