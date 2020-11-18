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Koronavirüsle mücadelede propolis altın değerinde!

18.11.2020 10:55 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsle mücadelede propolis altın değerinde!

Koronavirüsle mücadelede bağışıklık güçlendirme yapılması gerekenlerin başında geliyor. Bu noktada vatandaşlar propolisten destek alıyor. Bağışıklık güçlendirmedeki etkisi nedeniyle tercih edilen propolis koronavirüsten korunmak isteyenler tarafından büyük rağbet görüyor.

Koronavirüsün Türkiye’de yeniden etkisini arttırmasıyla birlikte vatandaşlar virüsten korunabilmek için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra alternatif bir yöntem olan propolise ilgi göstermeye başladı. Kilogram fiyatı oldukça yüksek olan propolis, vatandaşların rahatlıkla alabilmesi için ihtiyaca göre küçük tüpler halinde satılıyor.

Ağrı’da aktarcılık mesleğiyle uğraşan Şaban Demir, koronavirüsün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından pahalı olmasına rağmen virüse karşı etkisinden dolayı rağbet gören propolisin, kronik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanabildiğini belirterek, “Ham propolisi ve zeytinyağını karıştırıyoruz. İçindeki zeytinyağından kaynaklı olarak donmuş vaziyette. Biz bunu mikserle karıştırıyoruz ve sıvı hale getiriyoruz. Küçük tüpler halinde satıyoruz. Amcam üzerinde kullandık biz bunu. Amcamın hem kronik rahatsızlığı hem de haftada üç gün diyalize giriyordu. Biz bunları yaparak amcamın iyileşmesine vesile olduk. Propolisin buna vesile olduğuna inancımız tam” şeklinde konuştu.

'KORONAVİRÜSTEN DOLAYI SATIŞLARI PATLAMA YAPTI'

Vatandaşların ihtiyaçlarına ve isteklerine göre propolisin küçük tüpler halinde de satılabildiğini söyleyen işletme sahibi Şaban Demir, “Propolisin dünyadaki güncel fiyatı 11 bin TL civarında. Ama tabi dediğim gibi kilo bazında insanlar alamaz. Biz de bu yüzden küçük tüplerde satıyoruz. Mesela 20 cc’lik tüpler 50 TL, 30 cc’lik 70 TL, 50 cc’lik 100 TL. Korona virüsten dolayı satışları patlama yaptı. Virüsten kaynaklı olarak müthiş rağbet gören bir ürün. Bunu ham propolis olarak tükettiğiniz zaman leblebi boyutu haline getiriyorsunuz. Bu virüsün boğazdan aşağıya inmesini engelliyor. Virüs sadece boğazda kalıyor aşağı inmiyor” ifadelerine yer verdi.

İHA


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