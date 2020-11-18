Koronavirüsle mücadelede propolis altın değerinde!

Koronavirüsün Türkiye’de yeniden etkisini arttırmasıyla birlikte vatandaşlar virüsten korunabilmek için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra alternatif bir yöntem olan propolise ilgi göstermeye başladı. Kilogram fiyatı oldukça yüksek olan propolis, vatandaşların rahatlıkla alabilmesi için ihtiyaca göre küçük tüpler halinde satılıyor.

Ağrı’da aktarcılık mesleğiyle uğraşan Şaban Demir, koronavirüsün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından pahalı olmasına rağmen virüse karşı etkisinden dolayı rağbet gören propolisin, kronik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanabildiğini belirterek, “Ham propolisi ve zeytinyağını karıştırıyoruz. İçindeki zeytinyağından kaynaklı olarak donmuş vaziyette. Biz bunu mikserle karıştırıyoruz ve sıvı hale getiriyoruz. Küçük tüpler halinde satıyoruz. Amcam üzerinde kullandık biz bunu. Amcamın hem kronik rahatsızlığı hem de haftada üç gün diyalize giriyordu. Biz bunları yaparak amcamın iyileşmesine vesile olduk. Propolisin buna vesile olduğuna inancımız tam” şeklinde konuştu.