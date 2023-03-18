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Koronavirüsün kaynağına dair çarpıcı rapor! Virüsün kaynağı rakun köpekleri mi?

18.03.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşen koronavirüsün kaynağına dair çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Virüsün kökenine dair araştırmalar devam ederken kaynağı kesin olarak bilinmese de ortaya çıkan rapor herkesi şaşkına çevirdi.

Koronavirüsün kaynağına dair çarpıcı rapor! Virüsün kaynağı rakun köpekleri mi?

2020 yılında Çin’de ortaya çıkan ve son 3 yılda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında milyonlarca kişi hayatını kaybetti. The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, uluslararası araştırmalar koronavirüsün kökenini Wuhan’da bulunan hayvan pazarındaki rakun köpekleriyle ilişkilendirdi. Çalışmaya dahil olan araştırmacılar, Wuhan'daki bir canlı gıda pazarından toplanan ve yeni yayınlanan genetik verilerin, Kovid-19 ile rakun köpekleri arasında bağlantı kurarak, sahada satılan enfekte hayvanların koronavirüs pandemisini başlattığı teorisine ağırlık kazandırdığını dile getirdi.

TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

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Araştırmaya konu olan gen dizilimi analizinde rakun köpeklerinin DNA’sında ciddi miktarda Kovid virüsünün tespit edilmesi Fransız biyolog Florence Débarre tarafından tesadüfen oldu.

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Yeni raporların ışığında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Londra'daki Francis Crick Enstitüsü'nde virolog Dr Jonathan Stoye ise, "Sars-CoV-2 ile enfekte olmuş rakun köpeklerinin bulunması, koronavirüs ile enfekte olmuş çiftlik hayvanlarının olaylar dizisinde önemli bir bağlantı olduğu olasılığını güçlendiriyor. Kovid-19 salgınına yol açabilecekleri aşikar. Ancak, bu durum laboratuvar sızıntısı teorilerini çürütmüyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs rakun köpeği

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