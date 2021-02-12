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  4. Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

12.02.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırılmıştı. Gelen bir son dakika bilgisine göre; Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda 15 Türk denizci sağ salim teslim alındı.

Mozart isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırmıştı. 28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün sevindiren bir gelişme yaşandı. 15 Türk denizci, haydutların elinden hiçbir zarar almadan kurtarıldı.

Türk denizcilerin 2-3 gün içinde İstanbul'a getirildiği ve seyahat gününe kadar hepsinin güvenli bir noktada tutulduğu öğrenildi.

Korsanlar, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.

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