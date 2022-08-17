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Kötü koku tüm mahalleyi sardı, ihbara giden polis her şeyi ortaya çıkardı! Et, bağırsak, kalp...

17.08.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

lazığ’da vatandaşların ihbarı sonucu bir depoya yapılan baskında kokuşmuş kemikli et, bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal ürünler ele geçirildi.

Kötü koku tüm mahalleyi sardı, ihbara giden polis her şeyi ortaya çıkardı! Et, bağırsak, kalp...

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo 174 Gıda Hattına yapılan şikayet üzerine harekete geçti. Kentti bulunan bir depoda, kolluk kuvvetleri ve gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde kokuşmuş kemikli et ile bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal yan ürünlere rastlandı.

KOKU MAHALLEYİ SARDI

Kokusu tüm mahalleye hakim olan, bozulmuş, kokuşmuş nereden temin edildiği belli olmayan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken işletme hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

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(İHA)

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Elazığ
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