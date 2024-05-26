HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sahipsiz sokak köpekleri uyutulacak mı? Günlerdir tartışılıyordu, AK Parti'den yeni açıklama geldi

Sahipsiz sokak köpekleri uyutulacak mı? Günlerdir tartışılıyordu, AK Parti'den yeni açıklama geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.05.2024 15:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yapılması planlanan düzenlemeye dair açıklamalarda bulundu. AK Partili Güler, "Sokak köpekleri uyutulacak mı?" sorusuna yanıt verirken; söz konusu düzenleme için de tarih verdi.

Sahipsiz sokak köpekleri uyutulacak mı? Günlerdir tartışılıyordu, AK Parti'den yeni açıklama geldi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hayvanlara ilişkin çalışmaya son şeklinin henüz verilmediğini vurguladı. Yapılması planlanan düzenlemenin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve barınaklarda korunmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Güler, Kanal 7 yayınında yaptığı açıklamada “En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

"ÖNLEM ALINAMAYACAK HAYVANLARIN UYUTULMASI KONUSUNDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Mevcut barınakların, orman alanlarında yapıldığını belirten Güler, “Bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarda yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. Bu hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye sokuyor. Burada hayvan satışının sıkı denetiminin oluşturulması ve önlem alınamayacak hayvanların uyutulması konusunda çalışma yürütülüyor.” şeklinde konuştu.

GDFHDFH

"10-15 GÜN İÇİNDE DÜZENLEMEYİ PAYLAŞACAĞIZ"

AK Parti grup başkanvekillerinin, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerini ziyaret edeceğini söyleyen Güler, bu görüşmelerin ardından düzenleme ile ilgili çalışmalar yapacaklarını belirterek, “10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız.” dedi.

Sözleri sosyal medyada olay oldu: Kısırlaştırmayla yetmez! Sözleri sosyal medyada olay oldu: Kısırlaştırmayla yetmez!

Mynet Youtube

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de aile dehşeti! Annesi ve babasına pusu kurdu: Domuz kurşunuyla ikisini de vurdu...Denizli'de aile dehşeti! Annesi ve babasına pusu kurdu: Domuz kurşunuyla ikisini de vurdu...
Mevsimi geldi: Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Vücutta yara, yanık ve iz bırakmıyorMevsimi geldi: Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Vücutta yara, yanık ve iz bırakmıyor
Satılık araçtan çıktı! Görenler şaşkına döndüSatılık araçtan çıktı! Görenler şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
köpek ak parti sokak hayvanları
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de aile dehşeti! Annesi ve babasına pusu kurdu: Domuz kurşunuyla ikisini de vurdu...

Denizli'de aile dehşeti! Annesi ve babasına pusu kurdu: Domuz kurşunuyla ikisini de vurdu...

Bakanlık sizin de kapınızı çalabilir! Türkiye'de bir ilk olacak

Bakanlık sizin de kapınızı çalabilir! Türkiye'de bir ilk olacak

Mevsimi geldi: Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Vücutta yara, yanık ve iz bırakmıyor

Mevsimi geldi: Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Vücutta yara, yanık ve iz bırakmıyor

3 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni gelişme... O görüntüler de ortaya çıktı

3 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni gelişme... O görüntüler de ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.