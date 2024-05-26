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Bakanlık sizin de kapınızı çalabilir! Türkiye'de bir ilk: Hem evli hem boşanmış çiftlerle tek tek görüşülecek

26.05.2024 12:44
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Boşanma oranının yüksek ve doğurganlık oranının düşük olduğu iller mercek altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirlenen illerdeki ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Ailelere ve boşanmış çiftlere özel anketler uygulanacak. Bu çalışmanın sonucunda illere özel politikalar hayata geçirilecek.

Bakanlık sizin de kapınızı çalabilir! Türkiye'de bir ilk: Hem evli hem boşanmış çiftlerle tek tek görüşülecek

Türkiye'de bir ilk olma niteliği taşıyan saha çalışması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı. Uzman personel, ailelerle ve boşanmış çiftlerle birebir görüşecek, onlara özel anket uygulayacak.

ÜÇ DÜZEYLİ YAPI

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2024-2028 yıllarını kapsayan 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyetten oluşan eylem planı ile sosyal hizmet müdahalesi çerçevesinde, aileyi güçlendirme yaklaşımları ve müdahalelerinde üç düzeyli yapı öngörüldü.

BOŞANMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Birinci düzeyde aileyi bir arada tutmaya odaklanan yaklaşımlar ön plana çıkıyor. İkinci düzeyde, risk altındaki ailelere odaklanan ve bu riskleri azaltmayı hedefleyen yaklaşımlara, son düzeydeyse, risk altında olup zarar gören ailelere hizmet sunmayı hedefleyen yaklaşımlara odaklanılıyor.

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İŞTE PLANIN ANA HEDEFLERİ

Söz konusu 5 stratejik amaç arasında bulunan "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması" kapsamında, "demografik değişim sürecinde ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla dinamik nüfus yapısı ile aile ve evlilik kurumunun korunması", "aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesi", "ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların uluslararası alanda etkinliğinin artırılması" ana hedefler olarak belirledi.

YENİ POLİTİKALAR GELİŞTİRİLECEK

Bu hedefler doğrultusunda aile kurumunu ve yapısını etkileyen demografik faktörlerle sosyal hizmet ve politikaların geliştirilmesine yönelik sosyal araştırmalar gerçekleştirilecek.

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Nüfusun aktif ve dinamik yapısının korunması kapsamında cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında aile bireyleri ve ebeveynlere eğitim ve farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılacak.

Evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin algı, tutum ve tecrübeleri ele alan bütüncül saha araştırması gerçekleştirilecek.

BU İLDEKİ AİLELERLE BİREBİR GÖRÜŞÜLECEK

Doğurganlık hızının düşmesi ve boşanma hızının artması nedeniyle Türkiye'de ilk defa sahada çalışma yürütülecek.

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Doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek olan İzmir, Antalya ve Karaman'da analiz çalışmaları yapılacak. Uzman personel, ailelerle ve boşanmış çiftlerle birebir görüşecek ve onlara özel anket uygulayacak.

Bu görüşmelerin ardından uzmanlar tarafından bu illerde uygulanacak politikalar belirlenecek. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
boşanma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum
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