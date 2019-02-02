MAGAZİN

Kourtney Kardashian'dan iç çamaşırlı poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

Kourtney Kardashian iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı takipçilerinden ise tepki gecikmedi. Bir takipçisi tarafından iç çamaşırlı paylaşımı eleştirilen Kourtney Kardashian da hemen yanıt verdi

Kourtney Kardashian'dan iç çamaşırlı poz

Televizyon yıldızları Kardashian ailesinin bir üyesi olan Kourtney Kardashian, Kyle Jenner’ın minik kızı Stormi’nin doğum gününde paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafı üzerinden eleştirildi.

Bir takipçisi 39 yaşındaki Kourtney’e ‘Kyle’nin bebeği birinci yaşını kutlarken böyle özel bir günde iç çamaşırlı fotoğraf paylaşmak ne kadar doğru’ şeklinde bir eleştiride bulundu.

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Bunun üzerine Kourtney de tepkisini gösterdi ve ‘Henüz Instagram'a sahip değil, ancak mutlu. Doğum Günün kutlu olsun!’ notuyla eleştiriye yanıt verdi.

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