Kourtney Kardashian'dan iç çamaşırlı poz

Televizyon yıldızları Kardashian ailesinin bir üyesi olan Kourtney Kardashian, Kyle Jenner’ın minik kızı Stormi’nin doğum gününde paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafı üzerinden eleştirildi.

Bir takipçisi 39 yaşındaki Kourtney’e ‘Kyle’nin bebeği birinci yaşını kutlarken böyle özel bir günde iç çamaşırlı fotoğraf paylaşmak ne kadar doğru’ şeklinde bir eleştiride bulundu.

Bunun üzerine Kourtney de tepkisini gösterdi ve ‘Henüz Instagram'a sahip değil, ancak mutlu. Doğum Günün kutlu olsun!’ notuyla eleştiriye yanıt verdi.

