MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kourtney Kardashian'dan iddialı seçim! Önünü dönünce herkes ona baktı

Kourtney Kardashian'dan iddialı seçim! Önünü dönünce herkes ona baktı

10.04.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskiye dayalı arkadaşlıklarını geçtiğimiz yıl aşka dönüştüren reality şov yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker geçtiğimiz gün aniden evlendi. Kourtney Kardashian nikah sonrası bir açılışa giderken giydiği iddialı kıyafetler hayranlarının dikkatini çekti.

Kourtney Kardashian'dan iddialı seçim! Önünü dönünce herkes ona baktı

Kardashian-Jenner kardeşlerin 'en sakin' bireyi olarak gösterilen ve özel hayatını geri planda yaşamayı tercih eden Kourtney Kardashian son ilişkisiyle bu söylemlerin hepsini sildi attı. Uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker ile sevgili olduktan sonra her yerde öpüşürken ve yakın temasta bulunurken yakalanan, yatak odasından sık sık paylaşımlar yapıp cinsel ilişkisine dair itiraflarda bulunan Kourtney Kardashian son olarak ani bir kararla evlenmişti.

12

Gece yarısı 01.30'da Las Vegas'ta bir şapelde evlenen Kourtney Kardashian ile Travis Barker herkesi şaşırtmıştı. Tatilden dönen çift normal hayatlarına döndü. Kourtney Kardashian bir davet için tercih ettiği kıyafetle pozlarını paylaştı.

13

Siyah bir kıyafet seçen Kourtney Kardashian göğüs dekoltesiyle öne çıktı. Ünlü yıldız önünü gösterince büyük beğeni aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştıSevgilisi aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı
İlk ameliyatını oldu! "Artık memelerim var"İlk ameliyatını oldu! "Artık memelerim var"
Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"
Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Meteoroloji tarih verip uyardı! Geri dönüyor

Meteoroloji tarih verip uyardı! Geri dönüyor

Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!

Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!

İsteğini duyan Acun Ilıcalı "Bu konuda istersen kararını ertele" dedi

İsteğini duyan Acun Ilıcalı "Bu konuda istersen kararını ertele" dedi

İlginizi Çekebilir

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Kliniği dava etti! Kız bebek beklerken…

Kliniği dava etti! Kız bebek beklerken…

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.