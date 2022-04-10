Kourtney Kardashian'dan iddialı seçim! Önünü dönünce herkes ona baktı

Kardashian-Jenner kardeşlerin 'en sakin' bireyi olarak gösterilen ve özel hayatını geri planda yaşamayı tercih eden Kourtney Kardashian son ilişkisiyle bu söylemlerin hepsini sildi attı. Uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker ile sevgili olduktan sonra her yerde öpüşürken ve yakın temasta bulunurken yakalanan, yatak odasından sık sık paylaşımlar yapıp cinsel ilişkisine dair itiraflarda bulunan Kourtney Kardashian son olarak ani bir kararla evlenmişti.

Gece yarısı 01.30'da Las Vegas'ta bir şapelde evlenen Kourtney Kardashian ile Travis Barker herkesi şaşırtmıştı. Tatilden dönen çift normal hayatlarına döndü. Kourtney Kardashian bir davet için tercih ettiği kıyafetle pozlarını paylaştı.

Siyah bir kıyafet seçen Kourtney Kardashian göğüs dekoltesiyle öne çıktı. Ünlü yıldız önünü gösterince büyük beğeni aldı.



