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Kourtney Kardashian'ın son paylaşımı olay oldu!' Kıvrımlarım...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın bir yaş büyük ablası olan Kourtney Kardashian sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Kourtney Kardashian'ın son paylaşımı olay oldu!' Kıvrımlarım...'

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla tanınan 40 yaşındaki Kourtney Kardashian'ın paylaşımı olay yarattı.

Turuncu renkli bir duvar önünde üzerinde aynı renk bikini ve tunik giyerek verdiği bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı Kardashian. Birçok takipçisi de bu poza bakarak ona "Hamilesin" diye yorum yazdı. Kardashian ise bu yorumlara yanıt verdi.

Instagram üzerinden canlı yayın yapan Kourtney Kardashian önce "hamileliğin kendisi için bir nimet" anlamına geldiğini belirtti. O anlarda konuyla ilgili şakalar yapan Kardashian'ın tonu ise daha sonra değişti.

Kourtney Kardashian "Üç kez hamile kaldım. Vücudumun neye benzediğini biliyorum" dedi. Ardından da "Kıvrımlara sahip olmak feminen bir durum" sözlerini ekledi.


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