Kourtney Kardashian, Kendall Jenner'ın yatak odasına daldı

Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Los Angeles’taki malikanelerinde geride bıraktığımız gün milyon dolarlık bir partiye ev sahipliği yaptı.

Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, anneleri Kris Kardashian'ın katıldığı aile partisine ayrıca, yakın dostları Paris Hilton, Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ve John Leggend gibi isimler de geldi.

Gece boyunca doyasıya eğlenen ve parti için özel olarak getirilen kar makinasının ürettiği karlarda kayan ünlü isimler büyük partinin sabahında da çam ağacının altına bırakılmış hediyeleri açtı.

BİR ANDA ODAYA DALINCA...

Noel kutlamasının sabahında elinde cep telefonuyla davetlilerin odasına dalan Kourtney Kardashian o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kourtney’nin girdiği odalardan biri de Kendall’ın olunca ortaya son derece ilginç bir görüntü çıktı. Elinde cep telefonuyla yatağında uzanan Kendall, Kourtney’nin ‘Noel baba gelmiş’ sözüyle neye uğradığını şaşırırken uyku sersemi bir halde yataktan kalkmaya çalışırken görülüyor.

