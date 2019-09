Kourtney Kardashian plazma enjeksiyonu yaptırdı

Kardashian/Jenner kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian, başında bulunan boşlukların saçlanması için plazma enjeksiyonu yaptırdı. 40 yaşındaki Kourtney Kardashian, Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov programında, saç probleminin üstesinden gelmek için doktorun yolunu tuttu.

Kısaca PRP tedavisi denilen plazma enjeksiyonunda, kişinin vücudundan küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlemle plazması ayrıştırılarak, vücuda enjeksiyon yoluyla geri veriliyor. Kırmızı kan özel bir işleme tabi tutulduktan sonra seyrelmiş bölgeye enjekte edildikten sonra doku yenilenmesi sağlanıyor.

Bir önceki reality şov programında Kim Kardashian, ablasına, “Kourtney, saçların dökülüyor. Kelsin. Hemen hastaneye gitmelisin” demiş, Kourtney ise “Hastaneye gitmeyeceğim” diye yanıt vermişti. Ancak daha sonraki bölümde Kourtney kellik tedavisi için ikna oldu ve plazma enjeksiyonu yaptırdı.