Kovid-19 için hemşire görünümlü robot geliştirildi!

Mavi hemşire üniforması giyen Grace'in Asyalı insanlara özgü özellikleri, yakaya kadar uzanan kahverengi saçları, göğsünde ateşinizi ölçmek ve tepkinizi ölçmek için bir termal kamerası var. Robot hastaları teşhis etmek için yapay zeka kullanıyor ve İngilizce, Mandarin dili ve Kantonca konuşabiliyor.
Grace, "kız kardeşi" Sophia'nın yanında dururken Reuters'e verdiği demeçte, "İnsanları ziyaret edebilir ve sosyal teşvikimle günlerini aydınlatabilirim. Bununla birlikte konuşma terapisi de yapabilir, biyo okumalar yaparak sağlık hizmeti sağlayıcılarına yardımcı olurum" dedi.
Kurucu David Hanson ise, Grace'in bir sağlık uzmanına benzerliğinin ve sosyal etkileşim kapasitesinin, pandemi sırasında bunalan ve ön saflarda yer alan hastane personelinin yükünü hafifletmeyi amaçladığını söyledi.
Grace'in beta sürümünün Ağustos ayına kadar seri olarak üretilmesinin planlandığı belirtilirken, önümüzdeki yıl Hong Kong, Çin, Japonya ve Kore gibi yerlerde tam olarak faaliyete geçirilmesinin planlandığı aktarıldı.
Hawaii Üniversitesi'nde iletişim profesörü olarak görev yapan Kim Min-Sun, Grace'in piyasaya sürülmesinin, koronavirüsün küresel etkisinin insansı robotlara olan ihtiyacı acil hale getirmesiyle geldiğini söyledi. Kovid-19 karantinaları sırasında evde kalan birçok insanın zihinsel durumlarının olumsuz düşüncelerden etkilendiğini belirten Kim Min-Sun, "Bu sosyal robotlardan kişisel alanlara konuşlandırarak yardım alınabilirse, kesinlikle toplum üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı.
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