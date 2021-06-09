Kovid-19 için hemşire görünümlü robot geliştirildi!

Mavi hemşire üniforması giyen Grace'in Asyalı insanlara özgü özellikleri, yakaya kadar uzanan kahverengi saçları, göğsünde ateşinizi ölçmek ve tepkinizi ölçmek için bir termal kamerası var. Robot hastaları teşhis etmek için yapay zeka kullanıyor ve İngilizce, Mandarin dili ve Kantonca konuşabiliyor.

"ZİYARET EDEBİLİR, GÜNLERİNİ AYDINLATABİLİRİM"

Grace, "kız kardeşi" Sophia'nın yanında dururken Reuters'e verdiği demeçte, "İnsanları ziyaret edebilir ve sosyal teşvikimle günlerini aydınlatabilirim. Bununla birlikte konuşma terapisi de yapabilir, biyo okumalar yaparak sağlık hizmeti sağlayıcılarına yardımcı olurum" dedi.

AMACI HASTANE PERSONELİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK

Kurucu David Hanson ise, Grace'in bir sağlık uzmanına benzerliğinin ve sosyal etkileşim kapasitesinin, pandemi sırasında bunalan ve ön saflarda yer alan hastane personelinin yükünü hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

GRACE İÇİN ASIL PLAN ÖNÜMÜZDEKİ YILA

Grace'in beta sürümünün Ağustos ayına kadar seri olarak üretilmesinin planlandığı belirtilirken, önümüzdeki yıl Hong Kong, Çin, Japonya ve Kore gibi yerlerde tam olarak faaliyete geçirilmesinin planlandığı aktarıldı.