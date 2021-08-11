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  4. Köyceğiz'deki orman yangınında son durum! Alevler Denizli sınırına yaklaştı

Köyceğiz'deki orman yangınında son durum! Alevler Denizli sınırına yaklaştı

11.08.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 14'üncü günde sürüyor. 29 Temmuz'da başlayan orman yangını, Denizli'nin Beyağaç ilçesi sınırına yaklaşık 5 kilometre kadar yaklaştı.

Köyceğiz'deki orman yangınında son durum! Alevler Denizli sınırına yaklaştı

Milas ve Bodrum'da söndürme çalışmalarının gerçekleşmesi sonrası Muğla'da yangının sürdüğü tek yer olan Köyceğiz'de de çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçedeki söndürme çalışmalarının 14'üncü gününde Sandıraz Dağı ve Çiçekbaba zirvesi arasındaki vadide süren yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan 12 helikopterle müdahale ediliyor.

Öte yandan dün akşam bölgeye, Azerbaycan ekibi de geldi. Azerbaycan Fevkalade Hariciye Nazırlığı’na bağlı 710 arama kurtarma ve itfaiye ekibi, 93 itfaiye aracı ve 1 helikopter yangına müdahale ediyor. Alevlerin vadide olmasından dolayı arazözler ve iş makineleriyle yeni yolların açılmasına da devam ediliyor.

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Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve Beyağaç Belediyesi personeli de destek veriyor.

Yangının Beyağaç'taki anıt ağaçların da olduğu karaçam ormanına sirayet etmemesi için ekipler büyük çaba sarf ediyor.

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"BUGÜN KONTROL ALTINA ALINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, bölgede yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Önceki gün büyük kısmı kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle dün tekrar alevlendiğini belirten Akçay, "Bölgenin sarp olması müdahaleyi zorlaştırıyor. Beyağaç mülki sınırına kuş uçuşu 5 kilometre yaklaşan yangının bugün kontrol alınacağını düşünüyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Biz de bölgede ekiplere elimizden geldiğince yardımcı olamaya çalışıyoruz." dedi.

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ŞAHİN TİN İNCELEMELERDE BULUNDU

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Beyağaç'a gelerek orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahin Tin, yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede herkesin büyük bir özveriyle savaştığına tanık olduklarını belirtti.

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Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu aktaran Tin, Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekiplerine de teşekkür ederek, "'Dost zor günde belli olur' demiş atalarımız. Can Azerbaycan'dan gelen dostlarımızın varlığı bizlere moral ve güç verdi. Hem ormanlarımızdaki ateşe hem de gönüllerimize su serpiyorlar. Böyledir bizim kardeşliğimiz. Bu yüzden iki devlet, bir milletiz. Allah birliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

DHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli Muğla
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