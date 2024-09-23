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KPSS'ye kalem-silgi götürmek gerekir mi? KPSS'de kalem-silgi veriliyor mu?

Melek Nacar Melek Nacar
21.09.2024 17:21
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Kamu Personeli Seçme Sınavı, yani KPSS oldukça önemli sınavlardan biridir. KPSS sınavına hazırlanırken pek çok çaba gösteren adaylar, sınavda nelerin yasak olup olmadığını ve sınavda yanlarında neler götürüp götüremeyeceklerini merak ederler. Sınav günü alınması gereken malzemelerin dikkatlice planlanması gerekir.

KPSS'ye kalem-silgi götürmek gerekir mi? KPSS'de kalem-silgi veriliyor mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan sınavlardan biridir. Sınava girecek olanlar hazırlıklarını yaparken nelerin yasak olup olmadığını merak eder. Sınava girerken yanlarında hangi eşyaların içeri sokulabildiği ve hangi eşyaların sokulamadığı pek çok kişi tarafından araştırılır. Konuya ilişkin bütün bilgiler KPSS kılavuzunda yer alır.

KPSS'ye kalem-silgi götürmek gerekir mi?

KPSS sınavında kullanılan kalem ve silgi sınavda kullanılan temel malzemelerdir. KPSS'de en çok merak edilen konu da kalem ve silgi veriliyor mu konusudur. Sınav adaylarının sınavda kullanacakları kalem, silgi, peçete ve kalemtıraş gibi ihtiyaçlar ÖSYM tarafından verilir. Bu sebeple öğrencilerin yanlarında getirmiş oldukları kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemeler sınav salonuna alınmaz. Yani adaylar yanlarında kalem, silgi ve kalemtıraş getirmemelidir.

Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan adayların çanta, cüzdan, saat, cep telefonu ve kablosuz iletişim sağlayan cihazları yanlarında getirmemeleri gerekir. Ayrıca kulaklık, küpe, kolye, bileklik gibi takılarla gelen adaylar da bu takılarla sınava giremez. Sınav için gerekli olan belgeler dışında herhangi bir eşya ya da aracın sınava getirilmemesi gerekir. Sınava girecek adayların kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi ihtiyaçları da ÖSYM tarafından karşılanır.

KPSS'de kalem-silgi veriliyor mu?

Adayların sınavda yanlarına alması gereken bazı belgeler bulunur. Bu belgeler dışında gerekli olan bütün malzemeler sınava girecekleri sınıflarda ki sıralarda mevcuttur. Sınav için yanınıza almanız gereken belgeler; T.C. kimlik kartı ve sınav başvuru belgesidir. Kalem ve silgi ÖSYM tarafından verileceği için yanınıza kalem ve silgi almanıza gerek yoktur.

Sınav kurallarının iyice araştırılıp girilmesi gereken sınavlardan biri olan KPSS'ye plastik formda şişeyle su götürülebilir. Ambalajı açılmış bir şekilde getirilen su şişesi ile adaylar sınava girebilir.

KPSS gibi önemli bir sınava girerken adayların yanına alması gereken eşyaları önceden planlamaları oldukça önemlidir. Gerekli olan tüm eşyalar sınav gününden önce hazırlanmalı ve sınav günü yaşanacak olan stres azaltılmalıdır. Ayrıca kalem ve silgi ÖSYM tarafından verileceği için bunları yanınızda getirip strese girmeye gerek yoktur.

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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS kalem
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