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Kral kaya mezarları: Pontus Krallığından günümüze

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 11.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Kral kaya mezarları: Pontus Krallığından günümüze

Amasya'daki Pontus Krallığı dönemine ait olan ve UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Miras Geçici Listesine alınan Kral Kaya Mezarları ülkemizde mutlaka görülmesi gereken tarihi bir miras.

Amasya ili ve yanındaki Harşena Dağı yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahibi yapmış. Kentte Frig, Pontus, Pers, Roma, Danışmend, Selçuklu ve Osmanlı devletleri hüküm sürmüş. Bu kültür ve tarih mozaiği günümüze de önemli eserler bırakmış. Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan önemli bir değer.

KRAL KAYA MEZARLARI NEREDE

Kral Kaya Mezarları Amasya'da bulunuyor. Şehir Merkezinin kuzeyinde bulunan Kral Kaya Mezarlarına Hatuniye Mahallesi tren hattından başlayan merdivenlerden çıkılıyor.

Amasya Kral Kaya Mezarları yol tarifi için buraya tıklayın.

amasya kral kaya mezarları

KRAL KAYA MEZARLARI HAKKINDA BİLGİ

Helenistik dönemde, Amasya’yı İÖ.333’den İÖ.26’ya kadar başkent olarak kullanan Pontus Krallarına ait olan Kral kaya Mezarları, Harşena Dağı’na, kayalara oyularak yapılmış. Yeşilırmak Vadisi boyunca, irili ufaklı 21 mezar olduğu biliniyor ancak bunlardan sadece birkaç tanesi günümüze ulaşmış. Kaya Mezarlarının içlerinden çok, arkalarına oyulmuş geçitler dikkat çekiyor. Bu bölgedeki büyük mezarlardan birinin yanında bulunan bir tünelin başlangıcının nehre kadar uzandığına inanılıyor.

amasya kral mezarları (1)

Kral Kaya Mezarlarının en büyüğünün yüksekliği 15m, genişliği 8m, derinliği ise 6m’dir. Mezar odasına girişi, diğer mezarlardaki kapılardan daha yüksektir. "Büyük Kral Mezarı" olarak da adlandırılan mağara pek çok tahribata uğramış.

Mağaraların bütününde görülen kapaksız, 2-3 metre arasında değişen yükseklikteki kapıya benzeyen girişler, bu mağaraların ortak özelliği. Kral Kaya Mezarları bazı dönemlerde hapishane ve cezalandırma mekanı olarak da kullanılmış. Örneğin VI. Mithridates, kendisi ile yapılan barış görüşmelerinde zorluk çıkaran Romalı elçileri, Demir yolu geçidinin hemen üzerinde yer alan mezara hapsetmiş.

kral kaya mezarları

1075’te Amasya’yı fetheden Melik Ahmed Danişmend Gazi, mezarların içindeki Pontus devrinden kalma gömüleri kaldırtmış. Yine o dönemde, Hristiyan keşişler bu mağaralarda inzivaya çekilirmiş.

KRAL KAYA MEZARLARI GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Pontus Kral Kaya Mezarları giriş ücreti 2021 yılı için 5 TL. Müze kart burada geçerli değil.

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