Kraliçe 2. Elizabeth'in Bahreyn Kralını ağırlaması tepki çekti

The Guardian gazetesinin haberine göre Kraliçe 2. Elizabeth, her yıl düzenlenen Windsor Kraliyet At Gösterisinde Al Halife ile bir araya gelirken, davet İngiliz kamuoyunda tepkilere yol açtı.

"UTANÇ VERİCİ"

Bahreyn’de rejimin muhaliflere yönelik baskısına dikkati çeken Silah Ticaretine Karşı Kampanya platformunun yöneticisi Andrew Smith, yaptığı açıklamada, görüşmeyi “utanç verici” şeklinde nitelendirdi.

İngiltere’nin 2011’den bu yana Bahreyn’e 100 milyon sterlinlik (yaklaşık 800 milyon TL) silah sattığına dikkati çeken Smith, İngiltere’nin bu ülkedeki rejimi değil, hapisteki muhalif lider Hasan Muşeyma gibi isimleri desteklemesi gerektiğini kaydetti.

"HAPİSHANELER DOLDU TAŞTI"

Muhalif liderin oğlu Ali Muşeyma da gazetede kaleme aldığı yazıda, “Kral, İngiliz asillerle sosyalleşirken, yaşlı babam Bahreyn’de bir hücrede ıstırap çekiyor. Ciddi hastalıkları için tedavi görmesi de engelleniyor.” ifadelerini kullandı.

Bahreyn hapishanelerinin siyasi tutuklularla dolup taştığını belirten Muşeyma, bunların kasten tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığını da ifade etti.