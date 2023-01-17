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  4. Kraliçe dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Burcu Özberk ev halini ve dansını paylaştı

Kraliçe dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Burcu Özberk ev halini ve dansını paylaştı

17.01.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam adlı dizi final yaptıktan sonra ekrana mola veren ve şimdilerde Kraliçe dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Burcu Özberk, ev halini ve köpeğiyle dansını paylaştı.

Burcu Özberk, başrolünde yer aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi final yapınca dinlenmeye karar vermişti. Uzun zamandır proje tekliflerini değerlendiren Özberk, kendisini heyecanlandıran bir proje sayesinde ekrana dönüyor.

Güzel oyuncuya televizyonda yayınlanacak “Kraliçe” dizisi için teklif gitmişti.

Ekran Alıntısı

Dizinin senaryosunu beğenen Özberk, teklifi kabul etti. Hayranlarını mutlu eden oyuncu son olarak paylaşımıyla dikkat çekti.

Burcu Özberk ev halini ve köpeğiyle dansını paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.

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