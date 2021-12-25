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Kraliçe Elizabeth kendi şarap markasını piyasaya sürdü

25.12.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık Kraliçesi, yüksek fiyatına rağmen "yok sattığı" bildirilen kendi Noel prosecco'su (bir tür İtalyan beyaz şarabı -ed.n.) markasını piyasaya sürdü.

Kraliçe Elizabeth kendi şarap markasını piyasaya sürdü

Bir bardağı doldurmaya yetecek olan 200 ml'lik şişelerin tanesi 15 sterlin (yaklaşık 220 TL) ve Majesteleri'nin Royal Sandringham mülkündeki mağazada satılıyor. Küçük şişeler kızılgerdan, çoban püskülü ve köknar ağaçlarıyla süslenmiş, Noel havasını yansıtan bir etikete sahip ve İtalya'da üretilen yüzde 11 alkollü ekstra kuru prosecco'yla dolu.

The Mirror'ın haberine göre, Sandringham'daki bir saray görevlisi orada bulunan herkesin "Kraliçe'yi ve ailesini Noel'de özleyeceğini fakat geçirdiği yıldan sonra Majesteleri'nin mümkün olduğunca keyifli vakit geçirmesini umduğunu" söyledi.

Alıntılanan saray görevlisi "Prosecco hayli yüksek bir fiyat etiketine sahip ama yok satıyor" diye ekledi. 95 yaşındaki hükümdar yıllık Noel tatili için bu yıl Sandringham'da olmayacak fakat şenlik sezonunu Windsor'da geçirmeye hazırlanırken yine de köpüklü içecekten stoklayabilir.

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