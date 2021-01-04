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Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği: Kardeşlerin arası bozulacak

04.01.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği: Kardeşlerin arası bozulacak

Kraliyet Ailesi'ni yakından takip eden bir uzmana göre Prens Harry ve Prens Williamı'n anneleri Prenses Diana nedeniyle 2021'de arası açılacak.

Emekli kraliyet uzmanı gazeteci Phil Dampier, Prens Harry’nin annesi Diana’yla birlikte görüldüğü çocukluk fotoğrafını Archewell sitesinde yayımlamasının abi ve kardeşi birbirine düşürebileceğini belirtti.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın birlikte kurdukları kâr amacı gütmeyen internet sitesinde yer alan fotoğraf şu ifadelerle paylaşıldı: “Ben annemin oğluyum.”

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Page Six’in haberine göre Dampier bahsi geçen fotoğrafa dair şunları söyledi:

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“Harry Diana’yı herhangi bir hayır işi ya da ticari girişim için ona (William’a) danışmadan kullanırsa William’ın bir miktar endişeleneceğini düşünüyorum ve Harry’nin annesinin ikonik statüsünü kullanıyormuş gibi görünmesinden mutlu olacağını sanmıyorum.”


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