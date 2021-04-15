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Kripto para haram mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı!

15.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük'ün kripto parayla ilgili sorduğu soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, ATV’de yayınlanan ‘Nihat Hatipoğlu ile İftar’ programında Nihat Hatipoğlu'na kripto parayla hacca gidilip gidilmeyeceğini sordu.

Bunun üzerine "Kripto para konusunda doğrusu çok gönülden 'caizdir' diyemiyorum. Borsada bir değer var, görüyorsunuz ele dokunur, fabrika var" diyen Hatipoğlu, şöyle devam etti:

'UZAK DURULMASINDAN YANAYIM'

"Borsada bir sakınca yok, ama kripto para, bitcoin benzeri şeyler konusunda gönülden bir şey diyemiyorum. Haram konusunda da bir şey diyemiyorum. En azından uzak durulması konusunda kanaatim var. Çünkü olmayan bir para var ortalıkta, mal var ortada, her şey internet üzerinden oynamaya devam ediyor. Uzak durmanızdan yanayım ama 'haramdır' da demiyorum."

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