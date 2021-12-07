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  4. Kripto para vurgunu iddiası! Bitrota'nın sahiplerinden biri yakalandı

Kripto para vurgunu iddiası! Bitrota'nın sahiplerinden biri yakalandı

07.12.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezi Kayseri’de olan kripto para borsası Bitrota’nın sahiplerden K.A, Antalya’da gözaltına alındı. K.A, İstanbul siber şubeye getirilecek.

Merkezi Kayseri’de olan kripto para borsası Bitrota’nın sahiplerden K.A, Antalya’da gözaltına alındı. TRT Haber'de yer alan habere göre, K.A, İstanbul siber şubeye getirilecek.

BİTROTA SORUŞTURMASI

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Adliyesi'ne gelen 2 kişi, kripto para borsası üzerinden mağdur olduğunu iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda 'Bitrota' isimli para borsasını devreye sokan Endless Yazılım Teknoloji A.Ş.'nin yöneticileri K.A. ve H.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatılırken, şahıslar hakkında daha önceden Hatay ve İstanbul'da işlem yapıldığı öğrenildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, şirket yöneticilerinin Kayseri merkezli kurulan Endless Yazılım Teknoloji A.Ş.'nin merkezini geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'a taşıdığı ve soruşturmanın Anadolu Adliyesi'nce yürütüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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