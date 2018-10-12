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Kristal Elma’nın ilk gün kazananları belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 02:56 | Son Güncelleme

Pazarlama ve iletişim dünyasını buluşturan Kristal Elma Festivali 11 Ekim'de başladı.

Kristal Elma’nın ilk gün kazananları belli oldu

Bu sene Turkuvaz Medya Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen Festival kapsamındaki 'Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nın ilk gün gerçekleştirilen ödül töreninde 30 Yılda Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamveren Özel Ödülleri, Bölge, Tasarım, Uygulamada Mükemmellik, Medya, Açık Hava, Radyo, Basın kategorilerindeki ödüller sahiplerini buldu.

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Sunuculuğunu Ezgi Mola'nın yaptığı keyifli gecede bölge kategorisinde büyük ödülü Kaf alırken, Medya'da Mindshare, Basın'da Y&R Istanbul büyük ödülün sahibi oldu.

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30 Yılda Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamveren Özel Ödülleri'nin kazananları Arçelik, Garanti, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Vodafone olurken; Turkuvaz Dergi Özel Ödülü'ne Medina Turgul DDB, Arvak Özel Ödülü'ne ise Mindshare layık görüldü.

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Prof. Dr. Nazan Erkmen İllüstrasyon Özel Ödülünü kazanan ise Y&R Istanbul oldu.

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