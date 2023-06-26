Kriz patlak verince sırra kadem bastı, saatler sonra ortaya çıktı: Wagner'in hedefindeki Şoygu isyandan sonra ilk kez görüntülendi! Putin'in mesajı dikkat çekmişti

Rusya için önemli bir paramiliter aparat olarak nitelendirilen Wagner'in isyan bayrağını çekmesiyle tüm dünyanın gözü onlara çevrildi. Kamuoyunda Wagner kalkışması, büyük ölçüde Rus lider Vladimir Putin'in kurduğu elitist sistemin sadakatini de test için oldukça önemli bir sınav olarak görüldü.

Prigojin'in hedefinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Vasilyeviç Gerasimov vardı. Bu iki devlet adamını oldukça sert sözlerle eleştiren Prigojin, görevden derhal alınmalarını talep etmişti.

Rusya'yı neredeyse iç savaşa götüren bu olaydaki eleştirilen muhatabı Sergey Şoygu, olaylar başladığından beri görünmüyordu. Şoygu'nun bu sessizliği, kaçırıldığı veya ülkeyi terk etmiş olabileceği iddialarını akıllara getiriyordu.

Bugün Şoygu'nun görüntüleri dünya basınına ilk kez servis edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bu sabah yayınlanan bir videoda, Shoigu bir meslektaşıyla birlikte bir uçakta seyir halinde ve Rusya'nın Zapad askeri grubu tarafından yönetilen bir komuta noktasında raporları dinlerken görüldü.

UKRAYNA CEPHELERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNDİ

Rusya'nın Zvezda Savunma Bakanlığı TV Kanalı, fiziksel olarak zarar görmemiş ve sakin görünen Şoygu'nun, grubun komutanı Albay General Yevgeny Nikiforov'un Ukrayna'daki cephelerdeki mevcut durumla ilgili raporunu dinlediğini söyledi.

Wagner'in paralı asker patronu Yevgeny Prigojin, Rusya'nın güney Rusya'daki askeri karargahının kontrolünü ele geçirdiği isyanında, "adaleti geri getirebilmek" için Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un kendisine teslim edilmesini talep etmişti"

NE OLMUŞTU

Wagner paralı asker grubunun lideri Prigozhin, hem savunma bakanı hem de genelkurmay başkanını büyük beceriksizlik ve yolsuzlukla suçladı ve uzun süredir görevden alınmaları için Putin'e baskıda bulunuyordu.

Prigojin, Rusya'nın güneydeki Rostov ve Voronej'in kontrolünü ele geçirdiği isyanında, "adaleti geri getirebilmek" için Shoigu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un kendisine teslim edilmesini talep etmişti.

Prigojin yoluna çıkan herkesi yok edeceklerini ifade ederek yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. (Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu. Sonuna kadar gideceğiz." demişti.

Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı hedefine alan Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Prigojin Şoygu'yu ve Savunma Bakanlığı'nı tehdit edince Putin de "Savunma Bakanlığı yetkilileri ile sürekli iletişim halindeyim" demişti.

Belarus lideri Lukaşenko'nun arabuluculuk rolüyle Wagner isyanı yatışmış ve orta yol bulunmuştu.

