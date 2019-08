Kronik hastalığı olanlar bayram boyunca dikkat

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Eğitim ve idari sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Altay, "Dini vecibeleri yerine getirmek mutlaka hepimiz için önemlidir. Ancak bunları yaparken sağlığımızı ihmal etmek, bedenimizi maddi-manevi yormak ve aşırıya kaçmak da istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Dinimizce de kabul edilen durumlar değildir. Kurban Bayramı boyunca ve hatta takip eden günlerde kurban keselim veya kesmeyelim toplumca her zamankine göre daha fazla miktarda kırmızı et, hayvansal yağ, sakatat tükettiğimiz bir gerçektir. Sağlığımızı korumak adına her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı süresince ve sonrasında da gerekli gayreti göstermekle yükümlüyüz. 'Hekimlerin Hakimi' olarak bilinen İbn-i Sina yaklaşık bin yıl önce bu konuda kulaklarımıza küpe olabilecek nitelikte bir söz söylemiştir. İlm-i tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. 'Şifa hazımdadır' bu özlü söz günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Çünkü başta obezite olmak üzere birçok hastalığın en önemli sebebi aşırı yemek, sık sık ve düzensiz beslenmektir" dedi.