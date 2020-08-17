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Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusu Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında ve nereli? Çiğdem Batur’un hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 12:02 | Son Güncelleme

Show Tv’nin öğlen kuşağında yayınlanan Kuaförüm Sensin programında şok değişiklik yaşandı. Sunucu Gözde Kansu’nun programdan ayrıldığını duyurması üzerine gözlerin çevrildiği Kuaförüm Sensin’de yeni isim Çiğdem Batur oldu.

Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusu Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında ve nereli? Çiğdem Batur’un hayatı!

Oyuncu Gözde Kansu’nun dizi ve film setlerine geri dönmek için programdan ayrılmak istediğini bildirmesi üzerine Kuaförüm Sensin programı yayın hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Adnan Serter, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç’ün oturduğu program için sunucu arayışlarına hız verildi. Magazin kulislerinde sunuculuk için Işıl Reçber’e teklif götürüldüğü konuşuldu. İddiaların gölgesinde Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusu Çiğdem Batur olarak belirlendi.

Kuaförüm Sensin’in yeni sunucunun isminin açıklamasından sonra Çiğdem Batur kimdir, Çiğdem Batur kaç yaşında ve nereli?” ile “Çiğdem Batur aslen nereli” sorularının cevapları araştırıldı.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu Savcı Leyla rolüyle popülerliğini arttıran başarılı oyuncu Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 yılında Düzce’de doğdu. Çiğdem Batur yaş olarak 38 yaşındadır. Çiğdem Batur’un burcu ise Yengeç’tir. Tam adı Ayşe Çiğdem Batur olan oyuncu, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuğa büyük bir ilgi duyan Çiğdem Batur Bahçeşehir Üniversitesi’nde İleri Oyunculuk yüksek lisansı yaptı.

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Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde oluşturulan Grup Mimus Tiyatro Topluluğu ile sahneye çıkmaya başlayan Çiğdem Batur oyunculuk serüvenine adım attı. Oyunculuğun yanı sıra Başkent İletişim’den sunuculuk ve diksiyon eğitimi de alan Çiğdem Batur, seslendirme sanatçılığı da yaptı.

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2003 yılında Kanal D Haber Bülteni’nde stajyer olarak görev yapan Çiğdem Batur aynı yıl TRT GAP kanalında Ezgi Günü programının asistanlığını üstlendi. 2004 yılında ART televizyonunda sunuculuk yapmaya başlayan Çiğdem Batur, “Alışveriş Çantası” isimli programla ekranlara geldi. TRT 1 kanalında “Gençlik Her Zaman” programının sunuculuğunu yapan Çiğdem Batur, yönetmen asistanlığını da yaptı.

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2004 yılında Çiğdem Batur TRT 2 kanalında Politika Kulvarı programının sunuculuk görevine getirildi. 2006 yılında TRT 1 kanalında Savaşta Barışta Türk Ordusu programının sunucusu olduğu sırada Çiğdem Batur’a dizi teklifleri gelmeye başladı.
2006 yılında Songül Öden ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Gümüş dizisinin kadrosuna Dilek karakteriyle katılan Çiğdem Batur dizi sektörüne merhaba dedi. 2007-2008 yılları arasında Vazgeç Gönlüm dizisinde Defne karakterine hayat veren Çiğdem Batur, Papatayam dizisinin setiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Çiğdem Batur’un dizi ve filmleri arasında ise; Kurtlar Vadisi Pusu, Pinhan, Bizim Hikaye, Deli Gönül ve Bordo Bereliler 2: Afrin sayılır.

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