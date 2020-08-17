Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusu Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında ve nereli? Çiğdem Batur’un hayatı!

Oyuncu Gözde Kansu’nun dizi ve film setlerine geri dönmek için programdan ayrılmak istediğini bildirmesi üzerine Kuaförüm Sensin programı yayın hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Adnan Serter, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç’ün oturduğu program için sunucu arayışlarına hız verildi. Magazin kulislerinde sunuculuk için Işıl Reçber’e teklif götürüldüğü konuşuldu. İddiaların gölgesinde Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusu Çiğdem Batur olarak belirlendi.

Kuaförüm Sensin’in yeni sunucunun isminin açıklamasından sonra “Çiğdem Batur kimdir, Çiğdem Batur kaç yaşında ve nereli?” ile “Çiğdem Batur aslen nereli” sorularının cevapları araştırıldı.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu Savcı Leyla rolüyle popülerliğini arttıran başarılı oyuncu Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 yılında Düzce’de doğdu. Çiğdem Batur yaş olarak 38 yaşındadır. Çiğdem Batur’un burcu ise Yengeç’tir. Tam adı Ayşe Çiğdem Batur olan oyuncu, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuğa büyük bir ilgi duyan Çiğdem Batur Bahçeşehir Üniversitesi’nde İleri Oyunculuk yüksek lisansı yaptı.