Kuaförüm Sensin yarışmacısı Çiğdem Çelik hastanelik oldu!

Show TV’nin öğlen kuşağında izleycisiyle buluşan Kuaförüm Sensin programında adeta yaprak dökümü yaşandı. Jüri koltuğunda Adnan Serter, Işıl Rençber ve Seçkin Süngüç’ün oturduğu Kuaförüm Sensin programına diva Bülent Ersoy veda etti. Yapımcılarla üç aylık sözleşme imzaladığını verilen sürenin dolduğunu belirten Bülent Ersoy’un yerine ise jüri üyesi olarak Fatih Ürek dahil oldu. Bülent Ersoy’un progamın kadrosundan ayrılmasından sonra ise yapımcılar programın formatını değiştirdi. Kuaförüm Sensin programının yeni formatına göre makyaj sanatçıları ve kuaförlerden oluşan takımlara her hafta başka bir model eşlik edecek. Kuaförler kesim ve boya tekniklerine dair hünerlerini sergileyecek.

Kuaförüm Sensin programındaki format değişikliği yarışmada uzun soluklu olarak devam eden Çiğdem Çelik’i de vurdu. Yarışmaya veda etmek sorunda kalan Çiğdem Çelik gıda temizlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi veren Çelik sevenlerini korkuttu.