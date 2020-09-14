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  4. Kuaförüm Sensin yarışmacısı Çiğdem Çelik hastanelik oldu!

Kuaförüm Sensin yarışmacısı Çiğdem Çelik hastanelik oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim yarışmasının 2. sezonunda yer alarak ünlenen Çiğdem Çelik uzun bir süre Kuaförüm Sensin programında boy gösterdi. Show TV ekranlarına gelen Kuaförüm Sensin yarışmasının format değiştirmesi üzerine programa veda eden Çiğdem Çelik’ten üzücü haber geldi. Çiğdem Çelik sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Kuaförüm Sensin yarışmacısı Çiğdem Çelik hastanelik oldu!

Show TV’nin öğlen kuşağında izleycisiyle buluşan Kuaförüm Sensin programında adeta yaprak dökümü yaşandı. Jüri koltuğunda Adnan Serter, Işıl Rençber ve Seçkin Süngüç’ün oturduğu Kuaförüm Sensin programına diva Bülent Ersoy veda etti. Yapımcılarla üç aylık sözleşme imzaladığını verilen sürenin dolduğunu belirten Bülent Ersoy’un yerine ise jüri üyesi olarak Fatih Ürek dahil oldu. Bülent Ersoy’un progamın kadrosundan ayrılmasından sonra ise yapımcılar programın formatını değiştirdi. Kuaförüm Sensin programının yeni formatına göre makyaj sanatçıları ve kuaförlerden oluşan takımlara her hafta başka bir model eşlik edecek. Kuaförler kesim ve boya tekniklerine dair hünerlerini sergileyecek.

Kuaförüm Sensin programındaki format değişikliği yarışmada uzun soluklu olarak devam eden Çiğdem Çelik’i de vurdu. Yarışmaya veda etmek sorunda kalan Çiğdem Çelik gıda temizlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi veren Çelik sevenlerini korkuttu.

‘NORMALE DÖNDÜM’

çiğdem çelik

Gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığını söyleyen Çelik sağlık durumunun normale döndüğünün müjdesini verdi. Fenomen yarışmacı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Dün gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırılmıştım. O kadar çok yazdınız ki tanıdığım, tanımadığım bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şu an durumum çok iyi. Normale döndüm erken müdahaleyle” notunu ekledi.

Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Kuaförüm Sensin Çiğdem Çelik’in hayatı!Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Kuaförüm Sensin Çiğdem Çelik’in hayatı!
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