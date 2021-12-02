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  4. Kubilay Aka ile yakalandı! Açıklamasıyla dalga konusu oldu

Kubilay Aka ile yakalandı! Açıklamasıyla dalga konusu oldu

02.12.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kubilay Aka ile görüntülenen genç kadın sosyal medyanın diline düştü. Genç kadının sözleri “Kestane balının diyarı Zonguldak’tan herkese selamlar” açıklamasına benzetildi.

Kubilay Aka, Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'nun buluşmasında öne çıkan bir detay tüm bu ünlü isimleri geride bıraktı. Genç sarışın kadın, Aka'yla görüntülenmesi sonrasında magazincilerle köşe kapmaca oynadı.

Söylenenlere göre Kubilay Aka ile yakalanan genç kadın, en sonunda magazincilerin sorularını yanıtlamak için taksisini durdurdu ve ilk söylediği şey de "Herkese merhaba öncelikle ben bir tıp öğrencisiyim" demek oldu.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Oyuncu Kubilay Aka ile görüntülenen genç kadının yakalandığı an yaptığı açıklama sosyal medyanın dilinden düştü. Kubilay Aka ile herhangi bir ilişkisi olmadığını söyleyen sarışın kadın Magazin D tarafından görüntülendiğini anlayınca “Hem doktorum hem ayakkabı tasarımcısıyım bari onun reklamını yapayım” dedi.

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Genç kadının kendi reklamını yapması, “Kestane balının diyarı Zonguldak’tan herkese selamlar” açıklamasına benzetildi.


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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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