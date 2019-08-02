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Kubilay Aka'nın ihanetine uğrayan Miray Daner her şeyi sildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

Kubilay Aka ve Miray Daner ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılık sonrası aldatıldığı iddia edilen oyuncu Miray Daner eski anıların hepsini sildi.

Kubilay Aka'nın ihanetine uğrayan Miray Daner her şeyi sildi

2 yıldır birlikte olan Kubilay Aka ve Miray Daner, yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası ilk hamle güzel oyuncu Miray Daner'den geldi.

“Vatanım Sensin” dizisinin setinde yakınlaşan ve iki yıldır birlikte olan Miray Daner ile Kubilay Aka, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Bu gelişmeyi sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla duyuran Aka, aynı akşam Gizli Kalsın adlı mekana oyuncu Hilal Altınbilek ile el ele girerken görüldü.

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Aka’nın “Çukur” dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu’nun da eşlik ettiği çift, mekanda geç saatlere kadar eğlendi.

Sevgilisinin ihanetiyle sarsılan Miray Daner ise sosyal medya hesabından tüm fotoğrafları kaldırdı. Ancak güzel oyuncu fotoğrafların altına Aka'nın yaptığı aşk dolu yorumları ise silmeye kıyamadı.

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Fotoğrafları silmesine rağmen Daner Kubilay Aka ile takipleşmeye ise devam ediyor.

Kubilay Aka, ayrılık kararını sosyal medyada şu sözlerle duyurmuştu: “Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanında senin destekçin olacağım.”

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