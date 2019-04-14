MAGAZİN

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2019 09:15 | Son Güncelleme

Çukur'un yıldızı Kubilay Aka ve Miray Daner kendilerine gelen çirkin bir mesajla şoke oldu! Kubilay Aka o takipçisini ifşa etti ve dava açacağını söyledi.

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Çukur'un başarılı oyuncusu Kubilay Aka bir süredir kendi gibi oyuncu olan Miray Daner ile birlikte... İlişkileriyle herkesin dikkatini çeken çift geçtiğimiz gün çirkin bir mesajla şoke oldu.

Daner bir takipçisinin kendisine attığı mesaj sonrası adeta küplere bindi. Bir kadın hayranı yakışıklı oyuncuya Instagram üzerinden, "Hayatımda gördüğüm en iğrenç çiftsiniz. Sen Miray'dan ayrılmadığın sürece inşallah annen ve kız kardeşin tecavüze uğrar" şeklinde iğrenç bir mesaj attı.

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Kubilay Aka, "Sizlerin dilek ve eleştirilerinize sonsuz saygım var. Ama kadın tecavüzünün desteklenmesine ve bunun annem ile kız kardeşim üzerinden yapılmasına öfkem var" deyip bu kişiye dava açacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Miray Daner

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