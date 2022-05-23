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  4. Kübra Süzgün 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

Kübra Süzgün 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

23.05.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Zeynep'i Kübra Süzgün, reklam anlaşması yaptığı bir firmayla davalık oldu. Kübra Süzgün’ün ailesi, reklamda oynayan kızlarının görüntülerinin anlaşmaları sona ermesine rağmen izinsiz kullanıldığı iddiasıyla 30 bin TL’lik tazminat davası açtı. Ancak mahkemede gerçek ortaya çıktı.

Kübra Süzgün 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

Kadın dizisinde Özge Özpirinçi’nin kızı Nisan karakterine hayat veren ve 45.Pantene Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu ödülü sahibi olduğunda sahnede ağlamasıyla hatırlanan Kübra Süzgün bir dava haberiyle gündemde. Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan Kübra Süzgün bir reklam filminde rol almıştı.

Süzgün'ün ailesi, bir süre önce anlaşmaları sona ermesine rağmen firmanın kızlarının görüntülerini izinsiz kullanmaya davam ettiğini iddia ederek 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. Sabah'ın haberine göre; aile dilekçede "Şirket görüntüleri 6 aylığına kullanacaktı. Ancak izinsiz olarak kullanmaya devam ediyor" diyerek 30 bin lira tazminat talep etti.

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BABANIN DİKKATSİZLİĞİ DAVAYI KAYBETTİRDİ

Ancak mahkeme sözleşmeyi inceleyince, Kübra'nın yasal temsilcisi olan babası Serkan Süzgün'ün ajans ile yapmış olduğu sözleşmede, görüntülerin süresiz kullanımına izin verdiğini tespit etti.

Mahkeme tazminat davasını reddetti.


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