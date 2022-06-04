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Küçük bir parıltıyla başladı! Bebekken gözünü kaybetti: Şimdi karanlıkta parlayan bir gözüm var

04.06.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portland’da yaşayan 32 yaşındaki Rachel Mayta isimli bir kadın farkındalık yaratmak için sosyal medyadan bebeklik dönemlerinde yaşadığı rahatsızlıktan söz etti. 18 aylık olana kadar sağlıklı göründüğünü belirten Mayta, annesinin gözünde küçük bir parıltının olduğunu görmesiyle hayatının değiştiğini söyledi.

Küçük bir parıltıyla başladı! Bebekken gözünü kaybetti: Şimdi karanlıkta parlayan bir gözüm var

Portland’da yaşayan 32 yaşındaki Rachel Mayta henüz bebekken retinasında bulunan ve sık rastlanan bir kanser türü nedeniyle gözünü kaybetti. Henüz 18 aylıkken retinoblastom teşhisi konulan Mayta, annesinin dikkati sayesinde hayatta kaldığını ifade etti. Doktorların annesine sağ gözünü kurtarma şansı olmadığını ve hastalığın yayılmasını önlemek için acilen gözünün çıkartılması gerektiğini söylemesi üzerine Mayta’nın diğer organlarına sıçramadan hastalığından kurtulması sağlandı.

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SÜREKLİ PROTEZ GÖZ TAKIYORDU

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İlk protez gözünü henüz 20 aylıkken takan Matya, protezini yerinde tutan implantı değiştirmek için tasarlanmış bir ameliyat geçirdikten sonra gözünü kırpma yeteneğinin çoğunu kaybettiğini ifade etti. Göz protezinin ameliyattan sonra daha da belirgin olduğunu anlatan Mayta, “Gözün daha hareketli ve daha gerçekçi görünen bir protezle sonuçlanmasını beklediğim bir ameliyat tam tersi oldu. Bu ameliyattan önce çoğu insan gözümü fark etmezdi bile ama sonrasında çok belirgin oldu” dedi.

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Protez gözlerinin insanları korkutmaya başladığını ve bu durumun sosyal anlamda kendisinde olumsuz sonuçlar doğurduğundan söz eden Mayta, “Görünüşümden o kadar mutsuzdum ki neredeyse bir yıl boyunca ev dışında pek bir şey yapmadım. Flört ettiğim insanlarla dış görüntüm nedeniyle hep aramın bozulacağını düşünüyordum. Bir gün bana dank etti ve bu durumundan kaçmanın kendime yaptığım bir haksızlık olduğunu anladım” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN ANLATIYOR

TikTok 368 bin takipçisi bulunan Matya, milyonlarca izlenmeye ulaşan videolarında hastalık ve iyileşme sürecinden bahsediyor. Aynı zamanda protez bir gözle yaşama konusundaki günlük deneyimlerini anlatıyor. Sosyal medyada ünlenmesinden sonra daha farklı görüntülerdeki protez gözler takmaya başladığını söyleyen Matya, “O zamandan beri benim için karanlıkta parlayan, holografik ve altın varaklı gözler dahil altı veya daha fazla eğlenceli gözler yaptılar. Şimdi karanlıkta parlayan bir gözüm var” diye konuştu.

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sosyal medya
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