Küçükçekmece’de araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay, bu akşam saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen iki kişi seyir halinde olan ticari araca kurşun yağdırdı. Saldırıda ticari aracın sürücü koltuğunda bulunan adam ağır şekilde yaralandı.

Yolcu koltuğunda bulunan kadın ise saldırıyı yara almadan atlattı. Saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri ağır yaralı olan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken olay yeri inceleme ekipleri boş mermi kovanları ve araç üzerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri saldırgan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

"BEYEFENDİ KANLAR İÇİNDEYDİ"

Olayı gören Doğukan Mert “3-4 el silah sesi duyduk. Biz de silah sesine çıktığımızda motosikletliler buraya doğru kaçıyordu. Beyefendi kanlar içindeydi. Yanında bir de kız arkadaşı vardı ağlıyordu o da. Polisi ve ambulansı aradık. Motosikletliler iki kişilerdi. İlk gördüğümde bilinci açıktı ama ambulans gelene kadar bilinci kapandı. Suratı bembeyaz olmuştu. Motosikletli tam sürücü tarafından ateş etti.” dedi.

Ömer Faruk Dursun ise “3-4 el silah sesi geldi. Mantar tabancası sesi gibiydi. Sonra bağrışma seslerini duyduk ve buraya çıktık. Millet buraya toplanmıştı. Şoförde ilk başta biraz kıpırdanma vardı ama göğüsünde ve şurasında kanlar akıyordu. Ambulans gelen kadar durumu ağırlaştı. Kadın bağırıyordu.” şeklinde konuştu. (İHA)

