Küçükçekmece'de duvarında çatlaklar oluşan Arel Üniversitesi binası çöktü! Tedbir amacıyla boşaltılmış ve girişler yasaklanmıştı

Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı. Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel üniversitenin binasına bitişik barakalar yan yattı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.



Yapılan ilk incelemenin ardından duvarında çatlaklar oluşan üniversite binası tedbiren boşaltılıp, etrafına şerit çekildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

"BİNAYA GİRİŞ YASAKLANDI"

Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi.

3 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışıldı. Ancak şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası da çöktü. Üniversitenin ana binasının bir köşesinde de büyük hasar meydana geldi.

BİNANIN BOŞALTILMASI FAİCAYI ÖNLEDİ

Şantiye sahasında akşam saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle bitişiğindeki özel üniversite binası tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yapılan ilk incelemenin ardından şantiye etrafına şerit çekilmişti.

Binalar daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı yaşanmadı. AFAD ekiplerinin, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanlarda herhangi bir etkilenme olup olmadığına yönelik incelemeleri sürüyor.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine gelerek şantiye sahasında incelemelerde bulunmuştu. Çebi, çökme sonrası belediyenin ilgili ekiplerinin şantiyede incelemede bulunup, önlem aldıklarını bildirmişti (AA-DHA)



