HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçükçekmece'de duvarında çatlaklar oluşan Arel Üniversitesi binası çöktü! Tedbir amacıyla boşaltılmış ve girişler yasaklanmıştı

Küçükçekmece'de duvarında çatlaklar oluşan Arel Üniversitesi binası çöktü! Tedbir amacıyla boşaltılmış ve girişler yasaklanmıştı

23.10.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de yan tarafındaki konut inşaatında istinat duvarı çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından üniversite binası boşaltıldı. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışıldı. Ancak özel üniversitenin 3 katlı binası çöktü, ana binada da büyük hasar oluştu. Arel Üniversitesi bir süreliğine uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

Küçükçekmece'de duvarında çatlaklar oluşan Arel Üniversitesi binası çöktü! Tedbir amacıyla boşaltılmış ve girişler yasaklanmıştı

Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı. Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel üniversitenin binasına bitişik barakalar yan yattı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

genis-haber-kucukcekmecede-duvarinda-catlaklar-olusan-universite-binasi-bosaltildi-_1496_dhaphoto7
Yapılan ilk incelemenin ardından duvarında çatlaklar oluşan üniversite binası tedbiren boşaltılıp, etrafına şerit çekildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

genis-haber-kucukcekmecede-duvarinda-catlaklar-olusan-universite-binasi-bosaltildi-_1496_dhaphoto3

"BİNAYA GİRİŞ YASAKLANDI"

Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi.

genis-haber-kucukcekmecede-duvarinda-catlaklar-olusan-universite-binasi-bosaltildi-_1496_dhaphoto1 (1)

3 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

genis-haber-kucukcekmecede-duvarinda-catlaklar-olusan-universite-binasi-bosaltildi-_1496_dhaphoto2 (1)

Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışıldı. Ancak şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası da çöktü. Üniversitenin ana binasının bir köşesinde de büyük hasar meydana geldi.

AA-20221023-29233238-29233237-KUCUKCEKMECEDE_KONUT_SANTIYESINDE_ISTINAT_DUVARI_COKTU

BİNANIN BOŞALTILMASI FAİCAYI ÖNLEDİ

Şantiye sahasında akşam saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle bitişiğindeki özel üniversite binası tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yapılan ilk incelemenin ardından şantiye etrafına şerit çekilmişti.

AW742531_01

Binalar daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı yaşanmadı. AFAD ekiplerinin, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanlarda herhangi bir etkilenme olup olmadığına yönelik incelemeleri sürüyor.

genis-haber-kucukcekmecede-duvarinda-catlaklar-olusan-universite-binasi-bosaltildi-_1496_dhaphoto6

BAŞKAN ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine gelerek şantiye sahasında incelemelerde bulunmuştu. Çebi, çökme sonrası belediyenin ilgili ekiplerinin şantiyede incelemede bulunup, önlem aldıklarını bildirmişti (AA-DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir Barosu'nun yeni başkanı belli olduİzmir Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu
Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…
Anahtar Kelimeler:
arel üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor: 'Kirli bomba' kullanarak...

Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor: 'Kirli bomba' kullanarak...

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu! 144 yıl sonra...

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu! 144 yıl sonra...

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

"Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna bomba yanıt! 5 bin Euro karşılığında...

"Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna bomba yanıt! 5 bin Euro karşılığında...

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

İlginizi Çekebilir

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.