Milyonların başvurduğu TOKİ ucuz sosyal konut projesinde merak edilen evleri böyle gezdiler! İşte ilk tepkileri

Uzun bir süredir Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle geçekleştirilecek ucuz sosyal konut projesi. Milyonlarca vatandaşın uygun fiyatlı ev sahibi olabilmek için başvuruda bulunduğu projeyle alakalı her yeni gün, önemli ayrıntılar paylaşılıyor. Son olarak Afyon'da gerçekleştirilen bir etkinlikte TOKİ’nin Afyon’a yapacağı konutlar sanal gerçeklik gözlüğüyle tanıtıldı.

EVLERİ SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE GEZDİLER! İŞTE İLK YORUMLARI

Sosyal konut, arsa ve iş yeri projesinin tanıtımı için hazırlanan TIR, Afyonkarahisar’a geldi. TIR'ı ziyaret eden vatandaşlar, yapılacak evleri sanal gerçeklik gözlüğü ile gezerek fikir sahibi oldu. Başvuruda bulunan ve bulunmayı düşünen vatandaşlar merak ettikleri konulara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Sanal gerçeklik gözlüğü ile evleri gezen vatandaşlar, projenin güzel ve ferah olduğunu, beklentilerini karşıladığını belirtti.

SIRASIYLA TIR'IN GİDECEĞİ İLLER

TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan yaptığı açıklamada, ’İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa’ kampanyasının Ege ve Akdeniz bölgelerinin koordinasyonunu sağladıklarını söyledi. Tanıtım TIR'ının Afyonkarahisar’da olduğunu ifade eden Ayhan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçirdi. Şartları taşıyan tüm vatandaşlarımız internet üzerinden başvuru yapabilirler” dedi. Öte yandan TIR'ın Afyonkarahisar’dan sonra Uşak, ardından da Manisa ve İzmir’de olacağı kaydedildi. (İHA)

