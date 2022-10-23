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  4. İntihardan böyle vazgeçti! Polisin sözleri sonrası gözyaşlarını tutamadı

İntihardan böyle vazgeçti! Polisin sözleri sonrası gözyaşlarını tutamadı

23.10.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaya üst geçidinde demir bariyerin tehlikeli bölgesine çıkan 26 yaşındaki E.E.'yi, polis ikna etti. Atlama ihtimali üzerine bulunduğu geçidin altına hava yastığı konulan E.E., polise sarılarak üst geçitten indi. Polis memurunun gence söylediği sözler duygulandırdı.

İntihardan böyle vazgeçti! Polisin sözleri sonrası gözyaşlarını tutamadı

Antalya’da bulvar üzerinde üst geçide çıkarak intihar girişimde bulunan gencin teşebbüsü polis memurunun kollarında son buldu. Komiser tarafından kucaklanarak intihardan vazgeçirilen şahıs, bu kez de gözyaşlarını tutamadı.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya üst geçidi üzerine çıkan 26 yaşındaki E.E'nin intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polisleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı trafik akışını keserek, yan yoldan verdi. İtfaiye ekipleri gencin aşağı düşme ihtimaline karşı ise hava yastığı açtı.

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POLİSİN KOLLARINDA SON BULDU

Genç, polislerin ikna çalışmalarına bir süre cevap vermedi. Bunun üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye grup amiri de geldi. Üst geçit üzerinde bulunan genç ile bir süre sohbet eden polis memuru şahsı kısa surede ikna etmeyi başardı. Gencin ikna olduğunu gören polis memuru kucaklayarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Polis memuru daha sonra kendisine sarılan genci polis aracına kadar getirdi.

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POLİS MEMURUNDAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Gencin üzgün olduğunu gören komiser, "Polisler sana yardımcı olacak. Polis size güven verir. Ne kendini ne de bizi üz. Gel yakışıklı, gel buraya. Polis merkezimizde yemeğini de yiyeceksin" diyerek teselli etti.

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Maddi sıkıntıları olduğu için üst geçit üzerine çıktığı öğrenilen genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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İntihar antalya

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