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  4. Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde ters yönde geri giden sürücüler trafiği birbirine kattı

Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde ters yönde geri giden sürücüler trafiği birbirine kattı

04.12.2020 23:05 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde ters yönde geri giden sürücüler trafiği birbirine kattı

Küçükçekmece'de saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza almak istemeyen bazı sürücüler, kendileri ve başkalarının güvenliğini tehlikeye atarak geri geri gidip kavşağa ters yönden girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Haftanın son iş günü olmasının da etkisi ile bu akşam İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 Karayolu'nda Merter'den Avcılar'a kadar yan yollar ile birlikte büyük yoğunluk görüldü. Avcılar yönünde Florya Kavşağı'ndan sonra saat 20.00 sıralarında D-100 trafiğinde kısmen rahatlama oldu. Ancak, yan yola giren sürücüler bir türlü ilerleyemeyince saat 21.00'deki sokağa çıkma kısıtlamasına yakalanmamak için ne yapacaklarını şaşırdı. Küçükçekmece Köprüsü'ne kadar yan yola gelebilen bazı sürücüler, D-100'den katılım kavşağına tek tek sırayla gelerek geri gitmeye başladı. Yan yoldan D-100 karayoluna giren sürücüler kendileri ile bu yola girmek isteyen sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Avcılar girişindeki denetim noktasındaki polisler, saat 21.00'i geçmesine rağmen sürücülere müsamaha göstererek yollarına devam etmelerine izin verdi. (DHA)

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