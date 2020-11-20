Küçükçekmece'de silahlı kavga! Düğünde takılan takılar yüzünden birbirlerine girdiler

Olay İstanbul Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftin aileleri sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada Mehmet Ö., Güven A ve Serhan E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 3 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kavgaya karıştıklarını belirledikleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan kavganın düğünde takılan takılar ve tazminat sebebiyle çıktığı öğrenildi.

DHA

