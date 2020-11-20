HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Küçükçekmece'de silahlı kavga! Düğünde takılan takılar yüzünden birbirlerine girdiler

Küçükçekmece'de silahlı kavga! Düğünde takılan takılar yüzünden birbirlerine girdiler

20.11.2020 15:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Küçükçekmece'de silahlı kavga! Düğünde takılan takılar yüzünden birbirlerine girdiler

Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Kavganın düğünde takılan takılar ve tazminat sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Olay İstanbul Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftin aileleri sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada Mehmet Ö., Güven A ve Serhan E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8a13638b3f894ac6700f6ca07f41216c

Hafif şekilde yaralanan 3 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kavgaya karıştıklarını belirledikleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan kavganın düğünde takılan takılar ve tazminat sebebiyle çıktığı öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Dev dalgalarla oynadılar! Rus turistlerin deniz keyfiDev dalgalarla oynadılar! Rus turistlerin deniz keyfi
70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı 70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

Azerbaycan ordusu o kente girdi

Azerbaycan ordusu o kente girdi

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Dev dalgalarla oynadılar! Rus turistlerin deniz keyfi

Dev dalgalarla oynadılar! Rus turistlerin deniz keyfi

Eski yapılar yıkılınca ortaya çıktı! 1 asırdır oradaymış

Eski yapılar yıkılınca ortaya çıktı! 1 asırdır oradaymış

Yol ortasında sopalarla birbirlerine girdiler

Yol ortasında sopalarla birbirlerine girdiler

Kadınlar Hali Pazarı'nın altından Roma dönemine ait rıhtım çıktı!

Kadınlar Hali Pazarı yıkılınca ortaya çıktı! Roma dönemine ait

Müdür yardımcısını öldüren öğrenciye 22 yıl hapis cezası

Müdür yardımcısını öldüren öğrencinin cezası belli oldu

Reuters yayınladı! İşte 2020'ye damga vuran kareler

Reuters yayınladı! İşte 2020'ye damga vuran kareler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.