Kuduz tedavisi gören Mustafa Erçetin hayatını kaybetti! Morg önünde acı bekleyiş... 'Bütün kanına ve beynine işlemiş'

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 1 ay önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Mustafa Erçetin, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedaviye alınan Erçetin, bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dedi.

KÖPEK ISIRDIĞINI AİLESİNE GEÇ SÖYLEMİŞ

Mustafa Erçetin'in ölümüyle ailesi ve yakınları ile arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi morgu önünde bekleyen Servet Erçetin, doktorların acı haberi verdiğini söyleyerek, "Tüm çabalara rağmen kurtaramadılar. Tedavi sürecinde sadece camdan görebiliyorduk, makineye bağlamışlardı. İlk geldiği gün bizleri tanıyordu, konuşabiliyordu. O gece uyuttular, doktorlar. Geldiği günün akşamı fenalaştı, o günden sonra doktorlar uyuttular" dedi.

''BÜTÜN KANINA VE BEYNİNE İŞLEMİŞTİ''

Servet Erçetin, Mustafa Erçetin'in köpek ısırmasını ailesinden gizlediğini belirterek "Ailesine söylememişti, geç bilgilendirme olmuş. Buraya geldiği zaman da iş işten geçmişti. Bütün kana ve beynine işlemişti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Beyni bayağı hasar görmüştü, doktorların söylediğine göre. Cenazeyi bekliyoruz. Cenazeyi yarın sabah uçak ile Muş'a göndereceğiz. Oradan da alıp cenazemizi götüreceğiz. Bir sürü köpek var. Devletten beklentimiz, o köpeklerin bir barınağa gönderilmesi. Maalesef biz Mustafa'yı kaybettik" diye konuştu.

Mustafa Erçetin'in akrabası Yusuf Saf ise "Bizler açıkçası böyle bir ölümü ne hak eden milletiz ne de insanlarız. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Bir devlet görevlisi olarak, başıboş köpeklerin ne yazık ki genç çocuklarımızı ısırmasından ve kuduza yakalanmasından çok rahatsızız. Belediyemize seslenmek istiyorum. 10 yaşında genç kardeşimi kaybettik. Başıboş köpekleri toplayalım, bir hayvan barınağına toplayalım, çocuklarımız ölmesin" dedi.

(DHA)

