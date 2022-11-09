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Bartın'daki maden faciası adeta "Geliyorum" demiş! Emniyet açıkladı: 355 kez alarm çalmış

09.11.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da 42 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Amasra'daki patlamayla ilgili 235 sayfalık fezleke hazırlayan Bartın Emniyet Müdürlüğü, patlama öncesinde metan gazındaki yükseliş yaşandığına dikkat çekti ve 355 defa alarm çaldığı belirtti.

Bartın'daki maden faciası adeta "Geliyorum" demiş! Emniyet açıkladı: 355 kez alarm çalmış

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de meydana gelen maden patlamasında 42 işçin hayatını kaybetmişti. Patlama ile ilgili soruşturma kapsamında aralarında müessese müdürünün de olduğu 9 şüpheli taksirle adam öldürme suçlaması ile tutuklanmıştı. Türkiye'yi kahreden facianın yaraları sarılmaya devam ederken Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı fezlekede dikkat çeken bilgiler yer aldı.

235 SAYFALIK RAPOR

Bartın Emniyet Müdürlüğü, Amasra'da 42 madencinin yaşamını yitirdiği maden patlamasına ilişkin 235 sayfalık fezleke hazırladı.

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355 KEZ ALARM ÇALMIŞ

Patlama öncesi metan gazındaki yükselişe dikkat çekilen fezlekede sistemler 355 uyarı vermesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Fezlekesi'nde şu ifadeler yer aldı:

"Metan gazı değerlerinin patlama anına kadar toplamda yüzde 1 ikaz seviyesini 85 kez geçtiği, yüzde 1.5 alarm seviyesini 5 kez geçtiği, karbonmonoksit değerlerinin patlama anına kadar ikaz seviyesini 60 kez geçtiği, havalandırma vantilatörü değerlerinin 53 kez ikaz verdiği belirlendi"

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"HAVALANDIRMA FANI ARIZALI"

Fezlekede, madendeki havayı tazeleyen ve metan gazını tahliye eden havalandırma fanının arızalı olduğu tespitine de yer verildi.

Raporun devamında, "Patlamanın gerçekleştiği kısmında bulunan fanın çalışmadığı, bir gün öncesinden itibaren sürekli uyarı ve alarm kayıtlarının olmasına rağmen tamir edilmeden patlatma yapıldığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

"KAĞIT ÜZERİNDE EĞİTİM" FEZLEKEDE YER ALDI

Fezlekede oksijen maskesi takma eğitimini almadığı halde kağıt üzerinde almış gibi gösterildiğini söyleyen bir madencinin ifadesi de aldı.

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patlama Bartın Maden

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