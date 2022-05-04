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Kulak çubuğunu kulağınıza asla sokmamalısınız! Güvenli temizlik için yapmanız gereken...

04.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulak temizliği çok hassas konuların başında geliyor. Biriken kirler kulak içerisinde büyük sorunlara neden olur. Bunların başında duyma zorluğu gelir. Ancak kulakları ve kulak içlerini temizlerken özellikle kulak çubuğu kullanıyorsanız daha büyük soruna sebep olabilirsiniz. Kulak ve kulak içi temizliğini güvenle yapabileceğiniz yollar var. Derinlemesine ve güvenli kulak temizliği için yapmanız gerekenler...

Kulak çubuğunu kulağınıza asla sokmamalısınız! Güvenli temizlik için yapmanız gereken...

Kulak çubuğu ya da pamuklu çubuklar uzun süredir tıkalı ve kirli kulakları temizlemek için ilk başvurulacak araç olarak kullanılmaktadır. Ancak bu küçük plastik çubuklar kulak ve kulak içi temizliği yapmak yerine daha fazla zarar veriyor olabilir.

Tek kullanımlık plastik çubuklar yalnızca çevre için kötü olmakla kalmaz, aynı zamanda kulak kanalınızdaki kir ve kalıntıları gidermek için kullanıldıklarında yarardan çok zarar verebilirler. Peki bunun yerine ne kullanmalısınız? Bunlar nazik ve derin bir temizlik için kullanılabilecek bazı güvenli yollar var...

KULAK TEMİZLİĞİ İÇİN KULAK ÇUBUĞU KULLANMAMALISINIZ

Kulak kiri, kulaklarda kendi kendini temizleyen bir madde olarak işlev gören doğal olarak oluşan bir maddedir. Bu kalın ağdamsı kulak kiri zamanla bakterileri çeker. Çiğneme ve esneme gibi günlük hareketlerle kulaktan dışarı çıkabilir.

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Kulakları sağlıklı tutmak için kulak kirinin çıkarılması gerekmese de birçok kişi tıkanıklıkları gidermek ve işitmelerini iyileştirmek için kulak kiri ile kendilerini temizlemeyi tercih eder.

Bununla birlikte, bu küçük plastik uçlar genellikle tam tersi bir etkiye sahip olabilir ve sonunda kulak kiri kulak kanalına daha derine itebilir, bu nedenle diğer, daha az müdahaleci ilaçların kullanılması önemlidir.

KULAK KİRİ NASIL TEMİZLENİR?

Kulak kirini evde güvenli yollarla çıkarabilirsiniz. Kulaklarınızı temizlemek her zaman müdahaleci olmak zorunda değildir, aslında kulağınızın dışına küçük nemli bir bez koymak, istenmeyen kulak kirini çıkarmak için genellikle yeterlidir.

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Temiz bir pazen veya bezi sıcak suya batırın ve yanınıza yatarken kulağınızın üzerine yerleştirin. Soğuduktan sonra flanel ile kulağınızın dışını nazikçe silmeden önce flanel ısısının kulak kirini gevşetmesine izin verin.

TUZLU SU ÇÖZELTİSİ KULLANIN

Healthline web sitesine göre, kulaklarınızı suyla temizlemek, kulak kiri çıkarmak için başka bir etkili yoldur. Şırıngayı tuzlu sıvıyla doldurun ve bir kulağınızdan akıtın. İçerideki gevşek kir ve kalıntıları temizlerken sıvı kulağınızdan çıkmalıdır.

ZEYTİNYAĞI İLE KULAK TEMİZLİĞİ

Zeytinyağı ile kulak temizlemek, kulakları temizlemek için mevcut en doğal ev ilaçlarından biridir ve aynı zamanda bir tedavi işlevi görür. Kulak tıkanıklığı yaşıyorsanız, yaklaşık üç ila dört gün boyunca günde iki kez iki veya üç küçük damla zeytinyağını kulağınıza damlatın. Yağı uygularken kulak kanalından düzgün şekilde akmasını sağlamak için daima başınızı eğmelisiniz. Yağ, kulak kirinizi gevşetecek ve invaziv pamuk tomurcukları gerektirmeden kulak kanalından kolayca çıkmasına yardımcı olacaktır. Önümüzdeki birkaç gün içinde kulak kiri kulağınızdan çıktıkça yastığınızda küçük kulak kiri kümeleri görebilirsiniz.

Nazik çözümler, hassas kulaklarınızı temiz tutarken korumanın en iyi yoludur, bu nedenle kulak kirini düzeltebilecek veya gözle görülür kulak kiri çıkarabilecek aletlere ulaşmanıza gerek yoktur. Günlük yaşamınızı etkileyen ciddi bir kulak kiri birikimi ile uğraşıyorsanız, tıbbi tavsiye almak için her zaman bir doktora danışmalısınız.


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