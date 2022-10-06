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Kundura eş anlamlısı nedir? Kundura kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı ya da benzer olan kelimeler bulunur. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler ya da anlamdaş kelimeler denir. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlı olan kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Peki, kundura kelimesinin eş anlamı nedir?

Kundura eş anlamlısı nedir? Kundura kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İlk defa Antik Yunan döneminde kullanılan ve tiyatro oyuncuları tarafından giyilen bir ayakkabı türü olan kunduranın en büyük özelliği ökçeli ve kayışlı olmalarıdır. Daha sonraki yıllarda ise kundura bütün ayakkabılar için kullanılmaya başlanır. Kökeni Yunanca bir kelime olan kundura kelimesi orijinal dilinde "kóthornos" olarak yazılır.

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Kundura kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kundura kelimesi dilimizde güncelliğini kaybetmiş ve eskisi kadar sık kullanılmayan bir kelimedir. "Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı" anlamına gelen kundura kelimesinin eş anlamı sayılabilecek kelimeler bulunur. Tam olarak aynı anlamı karşılamazlar ancak benzer anlamlara geldikleri için cümlenin anlamına göre kullanılabilirler. Kunduranın eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Kundura kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ayakkabı
  • Papuç
  • İskarpin

Kunduranın eş anlamlıları olan bu kelimeler tam olarak kundura ile aynı anlama gelmez fakat benzer anlamı taşır. Bu nedenle cümlenin anlamına göre birbiri yerine kullanılabilir.

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Kunduranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kundura eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Her bayram kırmızı bir bayramlık ayakkabısının olmasını isterdi.
  • İskarpinlerini o kadar çok sevmişti ki hiç ayağından çıkarmak istemiyordu.
  • Yeni aldığım pabuçlarım çok rahat olduğu için her yere onu giyiyorum.
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